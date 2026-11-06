Украина не прекращает операцию против российских нефтеперерабатывающих заводов. Такие действия являются ответом на российские атаки по энергетической инфраструктуре Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в пятницу, 6 ноября.

Украина продолжает атаки на российские НПЗ

— Операция против российской нефтеперерабатывающей отрасли продолжается — в ответ на российские удары по украинским объектам энергетики, — отметил президент.

По словам Зеленского, Россия продолжает атаковать украинские электростанции, энергосети, объекты теплоснабжения и водоснабжения. Под ударами находится и гражданская логистика. Для обстрелов противник использует ударные Шахеды и ракеты.

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Глава государства подчеркнул, что характер российской агрессии остается неизменным. Москва отказалась от шагов по деэскалации, которые обсуждались с международными партнерами, и рассчитывает и дальше наносить удары по Украине. В ответ украинская сторона определила дальнейшие ответные действия.

Зеленский обратил внимание на опыт гуманитарной операции в Олешках, который подтвердил, что боевые действия могут прекратиться, если такое решение примет глава Кремля Владимир Путин.

— Украину не нужно убеждать в том, что мир нужен как можно скорее. Мы этого хотим. Нужно, чтобы Россия решила, что время войны истекло, — отметил глава государства.

По словам президента, побудить Россию к настоящим переговорам должны украинские дальнобойные санкции, мидлстрайки и международное давление из-за развязанной Москвой войны.

Зеленский выразил благодарность всем, кто участвует в усилении такого давления.

Напомним, в ночь на 3 ноября беспилотники атаковали Ярославский НПЗ. Он входит в пятерку крупнейших НПЗ РФ и поставляет топливо, в частности, для военной авиации и техники оккупантов. После удара на территории предприятия возник пожар.

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