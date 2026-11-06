Открыта дополнительная полоса: на Южном мосту запустили движение с левого на правый берег
- В Киеве расширили возможности проезда по Южному мосту после повреждений, вызванных российскими атаками.
- В КГГА сообщили об изменениях в организации дорожного движения и объяснили, какие ограничения остаются в силе.
- Водителей призвали учитывать обновленную схему движения при планировании поездок между берегами Днепра.
В Киеве на Южном мосту открыли дополнительную полосу движения в направлении с левого на правый берег Днепра.
Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
На Южном мосту открыли дополнительную полосу для движения
Теперь транспорт в этом направлении может двигаться двумя полосами. Проезд разрешен автомобилям массой до 10 тонн, а также наземному общественному транспорту.
В то же время в обратном направлении, с правого на левый берег, для движения остается доступной только одна полоса. Ограничения по весу транспортных средств продолжают действовать.
В КГГА призвали водителей учитывать временные изменения в организации дорожного движения и при планировании поездок.
Напомним, 1 и 2 октября Южный мост в Киеве подвергся российским атакам. В результате попаданий были повреждены его конструкции, из-за чего движение транспорта было ограничено.
27 октября мост также находился под атакой РФ.
30 октября после технического обследования моста в столице частично восстановили автомобильное движение по обоим направлениям — по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн.
В то же время, специалисты продолжают разрабатывать технические решения для ремонта поврежденных конструкций мостового перехода.