В Киеве на Южном мосту открыли дополнительную полосу движения в направлении с левого на правый берег Днепра.

Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

На Южном мосту открыли дополнительную полосу для движения

Теперь транспорт в этом направлении может двигаться двумя полосами. Проезд разрешен автомобилям массой до 10 тонн, а также наземному общественному транспорту.

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В то же время в обратном направлении, с правого на левый берег, для движения остается доступной только одна полоса. Ограничения по весу транспортных средств продолжают действовать.

В КГГА призвали водителей учитывать временные изменения в организации дорожного движения и при планировании поездок.

Напомним, 1 и 2 октября Южный мост в Киеве подвергся российским атакам. В результате попаданий были повреждены его конструкции, из-за чего движение транспорта было ограничено.

27 октября мост также находился под атакой РФ.

30 октября после технического обследования моста в столице частично восстановили автомобильное движение по обоим направлениям — по одной полосе для транспорта весом до 10 тонн.

В то же время, специалисты продолжают разрабатывать технические решения для ремонта поврежденных конструкций мостового перехода.

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