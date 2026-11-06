В субботу, 7 ноября, в части областей Украины будут введены меры по ограничению поставок электроэнергии из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 7 ноября: что известно

Завтра в части областей Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления.

Сейчас смотрят

00:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности;

00:00 – 23:59 – графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 2 до 4 очередей.

— Причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергообъекты, – говорится в сообщении.

В Укрэнерго отмечают, что в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться.

Напомним, сегодня утром из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру ситуация в энергосистеме оставалась сложной.

В части регионов Украины действовали графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений для других категорий потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей.

По состоянию на 10 утра пятницы в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях были вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии объемом 5 очередей. Особенно сложной остается ситуация в Киеве.

Энергетики просят экономно потреблять электроэнергию, когда она есть по графику, и не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.