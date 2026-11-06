Декабрь — последний месяц года, когда украинцы завершают рабочие дела, готовятся к зимним праздникам и планируют отдых. Чтобы правильно распределить время в конце года, стоит заранее ознакомиться с производственным календарем.

Факты ICTV выяснили, сколько рабочих дней в декабре 2026 года, на какие даты приходятся выходные и будут ли дополнительные дни отдыха на Рождество.

Рабочие дни в декабре 2026 года

В декабре 2026 года будет 31 календарный день. При стандартной пятидневной рабочей неделе украинцы будут иметь 23 рабочих дня и 8 выходных.

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Обычный график предусматривает отдых в субботу и воскресенье. В декабре эти дни будут приходиться на следующие даты: 5 и 6 декабря, 12 и 13 декабря, 19 и 20 декабря, 26 и 27 декабря.

Таким образом, количество выходных дней в декабре 2026 года составит восемь.

Рабочими при стандартной пятидневной рабочей неделе будут 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 и 31 декабря.

Будут ли дополнительные выходные в декабре 2026 года

В декабре украинцы будут отмечать Рождество Христово 25 декабря. Эта дата входит в перечень государственных праздников, определенных статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Однако во время военного положения действуют особые правила организации трудовых отношений. В соответствии со статьей 6 закона Украины № 2136-IX нормы статьи 73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях не применяются.

Военное положение в Украине продлено до 29 января 2027 года. Поэтому 25 декабря 2026 года, которое приходится на пятницу, будет обычным рабочим днем при стандартной пятидневной рабочей неделе.

Также в этот период не применяются правила о сокращении рабочего дня накануне праздничных и нерабочих дней. Поэтому 24 и 31 декабря рабочее время не будет сокращаться только из-за приближения праздников.

Таким образом, в декабре 2026 года дополнительные выходные из-за государственных праздников не предусмотрены. При стандартной пятидневной рабочей неделе украинцы будут иметь 23 рабочих и 8 выходных дней.

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