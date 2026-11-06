Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Северной Европы и Балтии (NB8) за поддержку Украины и общее видение ключевых вопросов безопасности.

Зеленский обсудил с лидерами стран NB8 подготовку ко встрече в Абу-Даби

Как написал в Telegram глава государства, в ходе переговоров стороны обсудили подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби.

– На днях было много подготовительных шагов: встреча в Брюсселе с участием НАТО и европейцев, мои контакты с представителями президента Америки, фактически постоянно переговорные команды на связи. Считаем, что нужно сделать встречу в Эмиратах результативной, и наши предложения по реальным потенциальным результатам мы передали американской стороне, – сообщил Зеленский.

Особое внимание участники уделили вопросам европейской безопасности. Стороны согласились, что их необходимо обсуждать с участием европейских государств, каждое из которых имеет право на гарантированную безопасность.

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Зеленский также отметил важность дипломатических усилий для скорейшего завершения российской войны против Украины.

Кроме того, президент проинформировал партнеров о первоочередных потребностях Украины накануне зимы, в частности, относительно защиты энергетической инфраструктуры и усиления противовоздушной обороны.

Глава государства поблагодарил партнеров за готовность помогать и сообщил, что стороны продолжат координацию и согласование общих позиций.

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