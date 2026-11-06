Говорили о переговорах в Абу-Даби: Зеленский провел онлайн-встречу с лидерами NB8
- Президент Владимир Зеленский провел переговоры с лидерами стран Северной Европы и Балтии относительно дальнейших дипломатических шагов.
- Стороны уделили особое внимание подготовке предстоящей встречи в Абу-Даби и роли европейских государств в вопросах безопасности.
- Президент также проинформировал партнеров об актуальных потребностях Украины перед зимой и договорился продолжить координацию.
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Северной Европы и Балтии (NB8) за поддержку Украины и общее видение ключевых вопросов безопасности.
Зеленский обсудил с лидерами стран NB8 подготовку ко встрече в Абу-Даби
Как написал в Telegram глава государства, в ходе переговоров стороны обсудили подготовку к трехсторонней встрече в Абу-Даби.
– На днях было много подготовительных шагов: встреча в Брюсселе с участием НАТО и европейцев, мои контакты с представителями президента Америки, фактически постоянно переговорные команды на связи.
Считаем, что нужно сделать встречу в Эмиратах результативной, и наши предложения по реальным потенциальным результатам мы передали американской стороне, – сообщил Зеленский.
Особое внимание участники уделили вопросам европейской безопасности. Стороны согласились, что их необходимо обсуждать с участием европейских государств, каждое из которых имеет право на гарантированную безопасность.
Зеленский также отметил важность дипломатических усилий для скорейшего завершения российской войны против Украины.
Кроме того, президент проинформировал партнеров о первоочередных потребностях Украины накануне зимы, в частности, относительно защиты энергетической инфраструктуры и усиления противовоздушной обороны.
Глава государства поблагодарил партнеров за готовность помогать и сообщил, что стороны продолжат координацию и согласование общих позиций.