Украинец Желтяков завоевал второе золото на юниорском ЧМ по плаванию
Украинец Александр Желтяков выиграл вторую золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Нетании (Израиль).
17-летний украинец стал первым на олимпийской дистанции 200 м на спине. Желтяков финишировал с результатом 1:56,13, что является новым рекордом Украины.
Второе место занял американец Даниэль Диль, а бронза досталась итальянцу Кристиану Бакико.
Ранее Желтяков стал чемпионом мира среди юниоров на дистанции 100 м на спине и выиграл серебро на дистанции 50 м на спине.
Кроме того, спортсмен выполнил олимпийские нормативы в двух дисциплинах, завоевав лицензии на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Речь идет о дистанции 100 и 200 м на спине.
Юниорский чемпионат мира-2023 по плаванию в Нетании проходил с 4 по 9 сентября. Сборная Украины на соревнованиях получила три медали благодаря Желтякову.
Фото: LEN – European Aquatics
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