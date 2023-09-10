Украинец Желтяков завоевал второе золото на юниорском ЧМ по плаванию

Украинец Александр Желтяков выиграл вторую золотую медаль на юниорском чемпионате мира в Нетании (Израиль).

17-летний украинец стал первым на олимпийской дистанции 200 м на спине. Желтяков финишировал с результатом 1:56,13, что является новым рекордом Украины.

Второе место занял американец Даниэль Диль, а бронза досталась итальянцу Кристиану Бакико.

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Ранее Желтяков стал чемпионом мира среди юниоров на дистанции 100 м на спине и выиграл серебро на дистанции 50 м на спине.

Кроме того, спортсмен выполнил олимпийские нормативы в двух дисциплинах, завоевав лицензии на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Речь идет о дистанции 100 и 200 м на спине.

Юниорский чемпионат мира-2023 по плаванию в Нетании проходил с 4 по 9 сентября. Сборная Украины на соревнованиях получила три медали благодаря Желтякову.

Фото: LEN – European Aquatics

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