Українець Желтяков здобув друге золото на юніорському ЧС з плавання

Українець Олександр Желтяков виграв другу золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу у Нетанії (Ізраїль).

17-річний українець став першим на олімпійській дистанції 200 м на спині. Желтяков фінішував з результатом 1:56,13, що є новим рекордом України.

Друге місце посів американець Даніель Діль, а бронза дісталася італійцю Крістіану Бакіко.

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Раніше Желтяков став чемпіоном світу серед юніорів на дистанції 100 м на спині та виграв срібло на дистанції 50 м на спині.

Крім того, спортсмен виконав олімпійські нормативи у двох дисциплінах, завоювавши ліцензії на літні Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Йдеться про дистанції 100 та 200 м на спині.

Юніорський чемпіонат світу-2023 з плавання у Нетаньї відбувався з 4 до 9 вересня. Збірна України на змаганнях здобула три медалі завдяки Желтякову.

Фото: LEN – European Aquatics

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