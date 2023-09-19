Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров

тренування Шахтаря
Фото: ФК Шахтер

Шахтер встретится с португальским Порту в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоится 19 сентября в Гамбурге на Фолькспаркштадион.

Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть Шахтер – Порту

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

Сейчас смотрят

Прогноз букмекеров на игру Шахтер – Порту

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Сержиу Консейсау. На победу драконов принимают ставки с коэффициентом 1.73. Успех украинского клуба оценивают в 5.40. Ничейный исход встречи в основное время — 4.15.

На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.76.

Матч доверили обслуживать итальянской бригаде арбитров во главе с Давиде Массой. Ему будут помогать: Филиппо Мели и Стефано Алассио Детальни. Четвертый арбитр — Маттео Марченаро.

За систему VAR будет отвечать Алеандро Ди Паоло. Ему будет ассистировать Массимилиано Иррати.

Это будет седьмая встреча команд в истории, из которых три завершились победой Порту, а в остальных играх была зафиксирована ничья. Последний раз команды встречались в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона-2014/15. Тогда в обоих матчах команды разошлись миром.

Напомним, жребий отправил донецкий Шахтер в квартет H, куда, кроме драконов, также попали каталонская Барселона и бельгийский Антверпен.

Читайте также
Сначала игра против Порту: расписание матчей Шахтера в Лиге чемпионов
ФК Шахтар

Ліга чемпіонів, Порту, Футбол, Шахтар
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Объявлены номинанты на премию The Best FIFA: список
FIFA Football Awards трофей
Россию отстранили от европейского футбола до конца войны — Чеферин
Александер Чеферін
Ничего не закончилось: Ярмоленко прокомментировал поражение сборной Италии на отборе Евро-2024
Андрій Ярмоленко
Украина с минимальным разрывом проиграла Италии в матче отбора на Евро-2024
Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
Италия — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
тренування збірної України

Загрузка

Игры
Видео
Нас расстреляли прямо в машине: недетские истории детей, бежавших от войны

От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.

Кристина Величанская
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
Обстрел Харькова 18.09.2023: оккупанты ударили по центру! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Шахтер – Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь