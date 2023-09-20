Голкипер Лацио сравнял счет в компенсированное время матча против Атлетико в ЛЧ

Голкипер итальянского Лацио Иван Проведель спас свою команду от поражения в матче с испанским Атлетико в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Команды встречались в Риме на Стадио Олимпико. Первыми в матче отличились гости на 29-й минуте благодаря голу хавбека матрасников Пабло Барриоса.

Впрочем в компенсированное арбитром время ко второму тайму на 90+5 минуте счет на табло стал 1:1. Проведель побежал в штрафную соперника на розыгрыш углового и отправил мяч головой после подачи от Луиса Альберто.

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По данным Opta Sports, голкипер Лацио стал лишь вторым игроком на этой позиции, который отличился с игры в матче Лиги чемпионов.

До него это удавалось сделать только Винсенту Эньянми в 2010 году, если не считать забитые вратарями голы с пенальти.

В итоге Лацио и Атлетико разделили поровну очки в первом туре в группе Е. Кроме них в квартете играют нидерландский Фейенорд и шотландский Селтик. Эта игра завершилась победой нидерландского клуба со счетом 2:0.

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