27 октября в Украине отмечают День украинской письменности и языка. К празднику ежегодно проводят Всеукраинский радиодиктант национального единства, который объединяет украинцев в разных уголках мира.

Факты ICTV выясняли, сколько длится радиодиктант, где его слушать и как отправить написанный текст на проверку.

Когда начнется Радиодиктант национального единства 2026

В этом году Радиодиктант национального единства состоится во вторник, 27 октября, в 11:00 по киевскому времени. Текст под названием Лист, який не закінчується написал писатель и ветеран Артур Дронь.

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Диктант будут читать учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков и певица, общественная деятельница и волонтер Даша Астафьева.

Радиодиктант: сколько длится

Радиодиктант длится около 20–30 минут. Однако прямой эфир со вступлением, организационной информацией и общением продолжается ориентировочно 45–50 минут, иногда — до часа.

Поэтому, если вас интересует, сколько минут длится радиодиктант, стоит выделить примерно час на участие во всем мероприятии. Непосредственно на написание текста потребуется меньше времени.

Где слушать Радиодиктант

Трансляция будет проходить в прямом эфире на платформах Общественного вещания. Присоединиться к написанию можно через:

Трансляция будет доступна не только в Украине, но и за рубежом.

Радиодиктант 2026: где проверить текст

Участники, которые хотят, чтобы написанный текст проверили специалисты, могут отправить его одним из двух способов.

Первый вариант — отправить диктант обычным письмом по адресу: 01001, г. Киев, ул. Крещатик, 26. На почтовом штемпеле должна быть дата не позднее 28 октября.

Второй вариант — сфотографировать или отсканировать написанный текст в формате JPG, PNG, JPEG, TIFF или PDF и отправить его на электронный адрес rd@suspilne.media. Крайний срок — 11:00 29 октября.

Текст Радиодиктанта национального единства опубликуют 29 октября в 11:00 на платформах Общественного вещания. После этого участники смогут самостоятельно проверить написанное.

Таким образом, продолжительность радиодиктанта зависит от того, идет ли речь только о написании текста или обо всем эфире. Проверить работу можно будет самостоятельно после публикации оригинала либо отправить ее специалистам.

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