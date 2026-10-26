Уже совсем скоро в Лондоне состоится 70-я церемония вручения премии Золотой мяч, одной из самых престижных футбольных наград мира. Имена лучших игроков сезона объявят в понедельник, 26 октября, в театре Palladium.

Среди претендентов на награду лучшему футболисту года называют Гарри Кейна, Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля. В женской номинации одной из фавориток считают Алексию Путельяс, которая выступает за Барселону и сборную Испании.

Во время церемонии также вручат награды лучшей футболистке мира, лучшему молодому игроку и вратарю, а также объявят имена лучших тренеров мужских и женских команд.

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Начало мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени. Бесплатно посмотреть церемонию онлайн можно будет на платформе DAZN после регистрации.

Сколько стоит золотой мяч и из чего он изготовлен, читайте в нашем материале.

Золотой мяч: из какого металла изготовлен

Многие ошибочно думают, что Золотой мяч полностью изготовлен из чистого золота. На самом деле основа трофея — это сплав меди и цинка, который после специальной обработки приобретает характерный золотистый блеск.

Основу покрывают слоем чистого золота, после чего на нем появляется выгравированный логотип France Football, а впоследствии имя победителя этого года. Завершающим этапом является монтаж награды на постамент, основа которого изготовлена из пирита.

Каков вес золотого мяча

Вес награды составляет в среднем около 7 килограммов. Процесс ее создания достаточно длительный: на изготовление уходит примерно шесть месяцев, а в сумме мастера тратят более 100 часов работы.

Золотой мяч: сколько стоит

Но если сам Золотой мяч и не является сплошным золотым изделием, возникает вопрос, а какова стоимость золотого мяча на самом деле? По данным издания Marca, себестоимость трофея оценивается примерно в 3 тысячи евро.

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