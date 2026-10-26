Украина работает с международными партнерами по пополнению запасов ракет для систем противовоздушной обороны. В частности, Киев в течение почти месяца ожидает подписи главы Пентагона Пита Гегсета о поставках ракет для комплексов Patriot и Nasams.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведенного селектора.

Зеленский о поставках ракет для ПВО

Президент подчеркнул, что работа над обеспечением перехватчиков для ПВО продолжается сразу в нескольких направлениях — со США, Европой и другими партнерами, имеющими соответствующие запасы ракет PAC-2 и PAC-3.

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В частности, Зеленский поручил еще раз проговорить вопрос о подписании соответствующих документов с американской стороной. В то же время продолжаются переговоры с другими странами.

О ситуации со снабжением перехватчиков для ПВО, прежде всего систем Patriot, президенту доложили министр обороны Украины Евгений Хмара, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Во время селекторного совещания особое внимание уделили ликвидации последствий российских атак на украинскую инфраструктуру. Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о ходе восстановительных работ в регионах.

Зеленский выразил благодарность ремонтникам и энергетическим компаниям за выполнение задач, отметив, что работы продолжаются фактически без перерыва с использованием созданных резервов оборудования.

В то же время он добавил, что рассчитывает на своевременную и достаточную коммуникацию МИД, Министерства энергетики и других привлеченных структур по пополнению складских резервов оборудования.

Участники совещания обсудили подготовку к очередному заседанию Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, которое должно состояться в ноябре.

Владимир Зеленский подчеркнул важность ускорения выполнения тех решений, которые уже некоторое время находятся в повестке дня, поскольку каждый пакет военной поддержки — это возможность защитить жизнь людей.

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