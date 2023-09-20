Реал даже не в тройке: искусственный интеллект определил будущего победителя ЛЧ

Спортивные аналитики из компании Opta с помощью искусственного интеллекта определили главных фаворитов на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24.

Издание The Analyst отмечает, что последний сезон в нынешнем формате главного клубного футбольного турнира Европы обещает выдаться захватывающим.

Самым сложным на групповой стадии, по мнению Opta Power Rankings, представляется квартет F, куда попали ПСЖ, Милан, Ньюкасл Юнайтед и Боруссия Дортмунд.

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Фаворитом всего розыгрыша суперкомпьютер назвал действующего чемпиона турнира — английский Манчестер Сити. Его шанс на победу оценивается в 38,9%. В тройку фаворитов также попали мюнхенская Бавария (10,9%) и лондонский Арсенал (8,7%).

Мадридский Реал в рейтинге идет лишь четвертым, а его вероятный успех оценивается в 6%. Победу миланского Интера в турнире оценивают в 5,6%.

В первую десятку фаворитов ИИ отнес также итальянский Наполи (4,5%), немецкий РБ Лейпциг (3,8%), английский Манчестер Юнайтед (3,3%), каталонскую Барселона (3,2%) и мадридский Атлетико (2,4%).

Единственный представитель Украины в текущем розыгрыше ЛЧ, донецкий Шахтер, в прогнозах Opta не упоминается.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов горняки уступили португальскому Порту со счетом 1:2. Следующая игра украинской команды в еврокубке запланирована на 4 октября против бельгийского Антверпена.

Источник: The Analyst

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