Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Военный учет женщин, штрафы для ФЛП и новая дата Дня защитников: изменения с 1 октября
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мудрик отметился дебютным голом за Челси в АПЛ

Михайло Мудрик
Фото: Getty Images

Вингер Челси и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик отметился первым голом за лондонский клуб. Это произошло в матче седьмого тура чемпионата Англии в матче против Фулхэма на выезде.

Эта игра стала 24-й для украинца в футболке синих.

Мудрик открыл счет в матче на 18-й минуте после паса от Леви Колвилла. Украинец вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в сетку ворот соперника. В перерыве игры Михаила заменили.

Сейчас смотрят

До сих пор в активе украинца за Челси было лишь две голевые передачи.

В итоге Челси одержал победу над Фулхэмом со счетом 2:0. На 19-й минуте отличился также албанский форвард синих Армандо Броха.

Михаил Мудрик стал седьмым украинцем, который отметился голом в рамках АПЛ. Из представителей Украины, которые сейчас играют за клубы английской Премьер-лиги, забили по одному мячу еще два — Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

После семи туров Челси идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице АПЛ, имея 7 очков. Лидером остается Манчестер Сити (18), следом идут Тоттенхэм (17), Арсенал (17) и Ливерпуль (16).

В январе 2023 года Мудрик перебрался в Челси из донецкого Шахтера за €100 млн. Он подписал контракт на 8,5 лет — до 30 июня 2030 года.

АПЛ, Михаил Мудрик, Футбол, Челси
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Насмехались над снимком умершего от рака мальчика: в Британии скандал из-за поведения фанатов
Бредлі Ловері і Джермейн Дефо
Антверпен – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
ФК Шахтар
В УЕФА снова задумали изменение формата еврокубков: хотят три дивизиона по 18 команд
медаль Ліги чемпіонів
УЕФА пытается “успокоить” страны, которые бойкотируют матчи с россиянами — Sky
Александер Чеферін
Динамо сенсационно вылетело из Кубка Украины от Оболони
динамо оболонь

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Нацбанк отменит фиксированный курс | США на пороге шатдауна | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Мудрик отметился дебютным голом за Челси в АПЛ
ВСУ продвинулись возле Бахмута | Украина получит 5 МЛРД от ЕС | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
ВСУ продвинулись возле Бахмута | Украина получит 5 МЛРД от ЕС | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Украина импортирует стекло из Беларуси? | В армии дронов новый рекорд | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Мудрик отметился дебютным голом за Челси в АПЛ
В Москве слили адреса офицеров ФСБ и ГРУ | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Мудрик отметился дебютным голом за Челси в АПЛ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь