Мудрик отметился дебютным голом за Челси в АПЛ
Вингер Челси и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик отметился первым голом за лондонский клуб. Это произошло в матче седьмого тура чемпионата Англии в матче против Фулхэма на выезде.
Эта игра стала 24-й для украинца в футболке синих.
Мудрик открыл счет в матче на 18-й минуте после паса от Леви Колвилла. Украинец вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в сетку ворот соперника. В перерыве игры Михаила заменили.
До сих пор в активе украинца за Челси было лишь две голевые передачи.
В итоге Челси одержал победу над Фулхэмом со счетом 2:0. На 19-й минуте отличился также албанский форвард синих Армандо Броха.
Михаил Мудрик стал седьмым украинцем, который отметился голом в рамках АПЛ. Из представителей Украины, которые сейчас играют за клубы английской Премьер-лиги, забили по одному мячу еще два — Александр Зинченко и Виталий Миколенко.
После семи туров Челси идет на одиннадцатом месте в турнирной таблице АПЛ, имея 7 очков. Лидером остается Манчестер Сити (18), следом идут Тоттенхэм (17), Арсенал (17) и Ливерпуль (16).
В январе 2023 года Мудрик перебрался в Челси из донецкого Шахтера за €100 млн. Он подписал контракт на 8,5 лет — до 30 июня 2030 года.
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