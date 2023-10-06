Без Цыганкова и Ярмоленко: как выглядит заявка Украины на октябрьские матчи отбора на Евро

Наставник сборной Украины по футболу Сергей Ребров перевел из резервного списка в основной игрок СК Днепр-1 Александра Сватка.

Сейчас в заявке сине-желтых на матчи в отборе на Евро-2024 против сборных Мальты и Северной Македонии 26 исполнителей.

После того, как стало известно о травмах Виктора Цыганкова и Андрея Ярмоленко тренерский штаб национальной команды перевел из резервного списка Александра Пихаленка (СК Днепр-1) и довызвал Назария Русина (Сандерленд).

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Сборная Украины начнет свой сбор в Праге 8 октября. Номинальная домашняя игра состоится в столице Чехии 14 октября против команды Северной Македонии. 17 октября сине-желтые сыграют на выезде против команды Мальты.

Состав сборной Украины на октябрьские матчи

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания). Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — Динамо Киев), Александр Сваток (Днепр-1), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — Динамо Киев), Александр Сваток (Днепр-1), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия). Полузащитники: Виталий Буяльский (Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — Шахтер Донецк), Александр Пихаленок (Днепр-1 Днепр), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия).

Виталий Буяльский (Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — Шахтер Донецк), Александр Пихаленок (Днепр-1 Днепр), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа Генуя, Италия). Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев), Назарий Русин (Сандерленд, Англия).

Резервный список: Александр Тымчик (Динамо Киев).

Сейчас сборная Украины занимает третье место в группе С, имея в активе 7 очков после пяти игр. Лидером остается Англия (13 очков в пяти матчах), второй идет Италия (7 очков в четырех матчах). Сборная Северной Македонии занимает четвертую позицию (7 очков в пяти матчах), а Мальта замыкает турнирную таблицу — с нулем после пяти матчей.

Источник : УАФ

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