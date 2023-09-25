Малиновский в списке: состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2024 в октябре

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился со списком исполнителей, которые примут участие в подготовительном сборе к матчам в отборе на Евро-2024 против команд Северной Македонии и Мальты.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала перечень из 25 игроков в основном списке и еще трех, которые попали в резервный.

Стоит заметить, что снова в лагерь национальной команды вызвали хавбека итальянской Дженоа Руслана Малиновского, который пропустил прошлый сбор.

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Состав национальной сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания). Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).

Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия). Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия).

Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия). Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба — Днепр-1), Александр Тымчик (Динамо Киев).

Сине-желтые соберутся 7 октября в Праге. Номинальный домашний матч против сборной Северной Македонии запланирован на 14 октября в Праге, игра против сборной Мальты состоится 17 октября на Мальте.

Сейчас сборная Украины занимает третье место в турнирной таблице группы С, имея в активе семь очков. Лидером таблицы остается Англия (13 очков), следом расположилась Италия (7 очков). На четвертой строчке Северная Македония (7 очков), а Мальта (0 очков) — последняя.

Источник : УАФ

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