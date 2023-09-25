Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Малиновский в списке: состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2024 в октябре

тренування збірної України
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился со списком исполнителей, которые примут участие в подготовительном сборе к матчам в отборе на Евро-2024 против команд Северной Македонии и Мальты.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола обнародовала перечень из 25 игроков в основном списке и еще трех, которые попали в резервный.

Стоит заметить, что снова в лагерь национальной команды вызвали хавбека итальянской Дженоа Руслана Малиновского, который пропустил прошлый сбор.

Сейчас смотрят

Состав национальной сборной Украины

  • Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).
  • Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба — Шахтер Донецк), Денис Попов, Александр Караваев (оба — Динамо Киев), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Сергей Кривцов (Интер Майами, США), Богдан Михайличенко (Динамо Загреб, Хорватия).
  • Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — Динамо Киев), Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Егор Назарина (все — Шахтер Донецк), Александр Зинченко (Арсенал, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания), Михаил Мудрик (Челси, Англия), Сергей Сидорчук (Вестерло, Бельгия), Руслан Малиновский (Дженоа, Италия).
  • Нападающие: Роман Яремчук (Валенсия, Испания), Артем Довбик (Жирона, Испания), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список: Александр Сваток, Александр Пихаленок (оба — Днепр-1), Александр Тымчик (Динамо Киев).

Сине-желтые соберутся 7 октября в Праге. Номинальный домашний матч против сборной Северной Македонии запланирован на 14 октября в Праге, игра против сборной Мальты состоится 17 октября на Мальте.

Сейчас сборная Украины занимает третье место в турнирной таблице группы С, имея в активе семь очков. Лидером таблицы остается Англия (13 очков), следом расположилась Италия (7 очков). На четвертой строчке Северная Македония (7 очков), а Мальта (0 очков) — последняя.

Читайте также
Украину наказали частичным закрытием трибун на следующий матч отбора Евро-2024 по футболу
Малиновский в списке: состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2024 в октябре

Источник: УАФ
Сборная Украины, Сергей Ребров, Футбол, Чемпіонат Європи
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Милевского госпитализировали в больницу, он в тяжелом состоянии — что известно
Артем Мілевський
У меня была болезнь: экс-футболист Динамо признался, как за ночь проиграл огромную сумму
Олександр Алієв
Жирона обыграла Мальорку с голом Довбыка и поднялась на первую строчку турнирки
Артем Довбик
Я еще многое могу: 38-летний Роналду рассказал, когда будет готов закончить карьеру
Криштіану Роналду
Сборную Германии по футболу возглавил экс-тренер Баварии
Юліан Нагельсманн

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Малиновский в списке: состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2024 в октябре
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Малиновский в списке: состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2024 в октябре
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Малиновский в списке: состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2024 в октябре
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Малиновский в списке: состав сборной Украины на матчи отбора на Евро-2024 в октябре
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь