Два удаления и Усик на трибунах: Полесье в меньшинстве сделало камбэк в матче с Динамо

Житомирское Полесье обыграло киевское Динамо в матче десятого тура чемпионата Украины по футболу.

Встреча на центральном стадионе в Житомире завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

С трибун за игрой наблюдал чемпион мира по боксу по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик. Перед стартом сезона Полесье сообщило, что заключило с Усиком контракт. Но из-за плотного боксерского графика Александр пока не присоединился к тренировкам.

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Ранее Усик признавался, что мечтает сыграть в УПЛ и забить в ворота киевского Динамо, за которое болеет с детства.

Как прошла игра Полесье — Динамо?

Киевлянам удалось забить быстрый гол уже на 4-й минуте матча. Своего бывшего одноклубника Дениса Бойко огорчил Виталий Буяльский. Полесью удалось вскоре восстановить паритет в счете после точного удара с метров 20 от Бориса Крушинского.

Второй тайм начался с фола хозяев поля в собственной штрафной, за который арбитр после просмотра VAR назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар успешно реализовал Буяльский.

На 57-й минуте житомирский клуб остался в меньшинстве из-за второй желтой карточки у Евгения Морозко. Но, несмотря на количественное преимущество, подопечные Юрия Калитвинцева смогли сделать камбэк.

На 64-й минуте Филипп Будковский после розыгрыша углового с рикошетом отправил мяч в сетку ворот динамовцев, а еще спустя шесть минут Артем Козак пробил точно в дальний угол.

Доигрывали команды в равных составах, ведь на 90+3 минуте прямую красную карточку получил Александр Караваев.

Победа в этом матче позволяла одной из команд возглавить турнирную таблицу УПЛ, что удалось сделать Полесью, у которого по итогам десяти игр – 19 очков.

Фото: ФК Полесье

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