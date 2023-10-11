Украина — Северная Македония: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
Сборная Украины в субботу, 14 октября, проведет матч седьмого тура отбора на Евро-2024 в группе С против сборной Северной Македонии. Встреча состоится на стадионе Дженерали Арена в Праге.
Начало матча в 16:00 по киевскому времени.
Прогноз на матч Украина — Северная Македония
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Сергея Реброва. На победу сборной Украины принимают ставки с коэффициентом 1.67. Успех македонцев оценивают в 5.80. Ничейный исход встречи в основное время — 3.90.
Вероятность того, что обе команды отметятся в матче, оценивают в 2.07.
Матч доверили судить словенской бригаде арбитров во главе с рефери Славко Винчичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Томаш Кланчник и Андраж Ковачич. Обязанности четвертого рефери исполнит Давид Шмайц.
Сейчас сборная Украины идет третьей в турнирной таблице группы С, имея в активе 7 очков после пяти матчей. Северная Македония (7) расположилась на четвертой позиции. Лидером группы остается сборная Англии (13 очков в пяти матчах), второй идет Италия (7). Мальта без очков занимает последнее место в таблице.
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