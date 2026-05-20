Карта боевых действий на 20 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 100 авиационных ударов, сбросил 289 управляемых авиабомб.
Кроме того, привлек для поражения 9 168 дронов-камикадзе и произвел 3 195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боеприкосновений, враг совершил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Гранов, Лиман, Радьковка, Вильча, Волчанские Хутора и Старица.
На Купянском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Новоплатоновка.
На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Копанки, Озерное и Диброва.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука и Рай-Александровка.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.
На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Долгой Балки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Александровка, Покровск, Гришино, Котлино, Новопавловка, Новоалександровка, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Сергеевка, Грузькое.
На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Александроград и Березово.
На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки окупантов в районах населенных пунктов Ровнополье, Радостное, Рыбное, Доброполье, Еленоконстантиновка, Новое Запорожье, Староукраинка, Цветково и Чаривное.
На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Белогорья.
На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста и острова Беллогрудый.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 20 мая 2026 года
- личного состава – около 1 352 070 (+920);
- танков – 11 943 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 586 (+2);
- артиллерийских систем – 42 400 (+60);
- реактивных систем залпового огня – 1 795 (+3);
- средств противовоздушной обороны – 1 388 (+2);
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 301 072 (+1 873);
- наземных робототехнических комплексов – 1 432 (+6);
- крылатых ракет – 4 632;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 97 868 (+268);
- специальной техники – 4 206 (+4).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.
