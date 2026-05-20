За прошедшие сутки на фронте произошло 250 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 100 авиационных ударов, сбросил 289 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 9 168 дронов-камикадзе и произвел 3 195 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 60 — из реактивных систем залпового огня.

Ситуация в Украине на 20 мая 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боеприкосновений, враг совершил 86 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 11 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Избицкое, Гранов, Лиман, Радьковка, Вильча, Волчанские Хутора и Старица.

На Купянском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населённого пункта Новоплатоновка.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево, Копанки, Озерное и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Резниковка, Кривая Лука и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки и Долгой Балки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Родинское, Александровка, Покровск, Гришино, Котлино, Новопавловка, Новоалександровка, Удачное, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Сергеевка, Грузькое.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Александроград и Березово.

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки окупантов в районах населенных пунктов Ровнополье, Радостное, Рыбное, Доброполье, Еленоконстантиновка, Новое Запорожье, Староукраинка, Цветково и Чаривное.

На Ореховском направлении враг пытался продвинуться в районе населенного пункта Белогорья.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили две вражеские атаки в направлении Антоновского моста и острова Беллогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 20 мая 2026 года

личного состава – около 1 352 070 (+920);

танков – 11 943 (+3);

боевых бронированных машин – 24 586 (+2);

артиллерийских систем – 42 400 (+60);

реактивных систем залпового огня – 1 795 (+3);

средств противовоздушной обороны – 1 388 (+2);

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 301 072 (+1 873);

наземных робототехнических комплексов – 1 432 (+6);

крылатых ракет – 4 632;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 97 868 (+268);

специальной техники – 4 206 (+4).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 547-е сутки.

