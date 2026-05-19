В Вооруженных Силах Украины могут ввести краткосрочные контракты для военных на срок от шести до девяти месяцев.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Милитарному.

Новые контракты в ВСУ: детали от Сырского

По словам Сырского, сейчас обсуждаются несколько вариантов контрактов, предусматривающих разные сроки службы.

— Например, введение так называемого короткого контракта на шесть-девять месяцев для тех военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья в результате ранений, но хотят заключить контракт, — отметил главком.

По его словам, эти изменения готовят с учетом пожеланий военных, многие из которых просили именно о таких коротких контрактах.

Среди других вариантов:

новые контракты на 10 месяцев для действующих военнослужащих;

контракты для новобранцев на 2–3 года или более, что позволит выбирать формат службы.

Сырский уточнил, что в силе остается и обычная мобилизация без подписания контракта.

При этом уровень денежного обеспечения и надбавок для всех будет одинаковым.

Минимальная зарплата военного будет 30 тыс. грн

Александр Сырский также подтвердил, что минимальное денежное обеспечение военнослужащих планируют повысить до 30 тыс. грн.

— Минимальный уровень денежного обеспечения будет составлять 30 тыс. гривен, — отметил он.

По словам главнокомандующего, будут также предусмотрены доплаты, в первую очередь для военных, участвующих в активных боевых действиях: бойцов механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад и морской пехоты.

Уровень зарплат и доплат для военных будет определять Генштаб ВСУ.

Сырский уточнил, что реформа в армии должна быть согласована до конца мая.

Недавно президент Владимир Зеленский поставил задачу существенно увеличить денежное обеспечение для военнослужащих.

Он отмечал, что минимальный уровень зарплат в армии должен быть не менее 30 тыс. грн для тыловых должностей, а для боевых – в разы выше. В частности, для пехотинцев могут ввести контракты с выплатами до 400 тыс. грн.

