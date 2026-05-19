Контракты на 6-9 месяцев и зарплата от 30 тыс.: Сырский прокомментировал реформу армии
- Для военных в ВСУ могут ввести новые краткосрочные контракты.
- Также планируется повышение минимального денежного обеспечения до 30 тыс. грн.
В Вооруженных Силах Украины могут ввести краткосрочные контракты для военных на срок от шести до девяти месяцев.
Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Милитарному.
Новые контракты в ВСУ: детали от Сырского
По словам Сырского, сейчас обсуждаются несколько вариантов контрактов, предусматривающих разные сроки службы.
— Например, введение так называемого короткого контракта на шесть-девять месяцев для тех военнослужащих, которые уволились по состоянию здоровья в результате ранений, но хотят заключить контракт, — отметил главком.
По его словам, эти изменения готовят с учетом пожеланий военных, многие из которых просили именно о таких коротких контрактах.
Среди других вариантов:
- новые контракты на 10 месяцев для действующих военнослужащих;
- контракты для новобранцев на 2–3 года или более, что позволит выбирать формат службы.
Сырский уточнил, что в силе остается и обычная мобилизация без подписания контракта.
При этом уровень денежного обеспечения и надбавок для всех будет одинаковым.
Минимальная зарплата военного будет 30 тыс. грн
Александр Сырский также подтвердил, что минимальное денежное обеспечение военнослужащих планируют повысить до 30 тыс. грн.
— Минимальный уровень денежного обеспечения будет составлять 30 тыс. гривен, — отметил он.
По словам главнокомандующего, будут также предусмотрены доплаты, в первую очередь для военных, участвующих в активных боевых действиях: бойцов механизированных, мотопехотных, десантно-штурмовых бригад и морской пехоты.
Уровень зарплат и доплат для военных будет определять Генштаб ВСУ.
Сырский уточнил, что реформа в армии должна быть согласована до конца мая.
Недавно президент Владимир Зеленский поставил задачу существенно увеличить денежное обеспечение для военнослужащих.
Он отмечал, что минимальный уровень зарплат в армии должен быть не менее 30 тыс. грн для тыловых должностей, а для боевых – в разы выше. В частности, для пехотинцев могут ввести контракты с выплатами до 400 тыс. грн.