В Вооруженных силах Украины есть возможность организовать три смены военнослужащих для проведения постоянной ротации.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в интервью Милитарному.

Ротации на фронте в три смены: что известно

По словам главкома, было подсчитано количество личного состава, который в среднем находится на позициях в бригадах, а также численность военных, введенных в район проведения наземной операции.

Сейчас смотрят

— Там большое количество военнослужащих, которые находятся в районах боевых действий… У нас есть все условия создать три смены и обеспечить подготовку той смены, которая будет идти на замену по ротации, – сказал Сырский.

Главнокомандующий отметил, что ежемесячно будет проверяться, как в войсках происходят ротации.

Согласно проведённому исследованию, военнослужащий может эффективно выполнять задачи на передовой только в течение двух месяцев.

— Мною определён срок 15 число каждого месяца, чтобы мы проводили контроль проведения ротации. Вот, например, сейчас работают группы офицеров, которые проверяют, как в бригадах был проведён учёт военнослужащих, находящихся на позициях на переднем плане, как учтён срок их пребывания, — пояснил он.

Сырский подчеркнул, что ротация является сложным процессом и отдельной военной операцией, связанной с рядом рисков.

Напомним, Александр Сырский подписал приказ, которым вводится обязательная ротация военнослужащих, выполняющих боевые задачи.

Главнокомандующий также заявлял, что демобилизация станет возможной после завершения войны и особого периода.

В настоящее время прорабатываются механизмы увольнения военнослужащих со службы во время войны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.