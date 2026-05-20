Какой праздник 20 мая и почему нельзя рассказывать свои сны
В среду, 20 мая, в Украине отмечается День банковских работников и День переводчика жестового языка.
Также на эту дату приходится Всемирный день травматолога, Международный день HR, Всемирный день товара, Всемирный день метролога, Всемирный день пчел и Всемирный день борьбы с аутоиммунным артритом.
Провославная церковь сегодня чтит память святого мученика Фалалея. Больше о праздниках, именинниках, приметах и запретах дня — далее в материале.
Какой сегодня церковный праздник — 20 мая 2026 года
В церковном календаре сегодня — день памяти святого мученика Фалалея Эгейского. Он жил в III веке, был родом из Сирии и получил медицинское образование.
Фалалей проповедовал христианство и прославился тем, что лечил людей бесплатно. За это язычники схватили его и привели к императору Нумериану.
Фалалей отказался отрекаться от веры во Христа, за что его приговорили к страшным пыткам, долго пытали, а затем казнили мечом.
Какой сегодня, 20 мая 2026 года, день в Украине
Ежегодно 20 мая в Украине отмечается День банковских работников.
Праздник был установлен в марте 2004 года, “учитывая важную роль банковской системы и значительный вклад работников этой отрасли в развитие экономики государства и обеспечение финансовой стабильности”.
Также свой профессиональный праздник отмечают переводчики жестового языка. Начало собітию положилоУкраинское общество глухих в 2009 году.
Кто празднует день ангела 20 мая 2026 года
Именины 20 мая отмечают обладатели таких имен: Иван, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Тимофей, Ян и Сюзанна.
Что нельзя делать 20 мая 2026 года
Святой Фалалей считается покровителем врачей и целителей, поэтому сегодня запрещено плохо относиться к больным, игнорировать их желания, отказывать в помощи, проявлять равнодушие.
В этот день нельзя ссориться, проявлять агрессию, гнев и поддаваться другим негативным эмоциям. Согласно народным приметам, нельзя рассказывать о своем сне, если вам приснился кошмар, иначе он сбудется.
Что можно делать сегодня
Сегодня стоит помогать больным и нуждающимся, все сделанное добро вернется к вам сторицей. День считается удачным для посадки огурцов, а также для другой работы на огороде, дома и во дворе.
Народные приметы на 20 мая 2026 года
- Гроза в этот день — к хорошему урожаю.
- Появилось много пауков — ждите жару в ближайшие дни.
- Утки целый день плавают и ныряют — будет дождь.
- Много росы утром — к ясной и сухой погоде.
- Солнечный день — лето будет теплым, но засушливым.