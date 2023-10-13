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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Майк Тайсон заявил, что результаты некоторых его боев были сфальсифицированы

Майк Тайсон

Легенда бокса Майк Тайсон рассказал, что результаты некоторых боев были сфальсифицированы в его пользу. Такое сенсационное признание он сделал в подкасте Boxing Arabia.

Тайсон считает, что некоторые судьи на протяжении его карьеры якобы стремились обеспечить ему победу.

Также 57-летний экс-боксер считает, что его собственный промоутер подставил его, когда он потерпел неожиданное поражение в бою за чемпионский пояс с Бастером Дугласом в 1990 году.

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— Дон Кинг сделал со мной эту хрень. Дон Кинг подставил меня. Я никогда не говорил этого раньше, но это имеет смысл. Я мог выиграть его (бой с Дугласом, — Ред.) с коэффициентом 42 к 1… Я не собираюсь упоминать никаких промоутеров. Но у меня были бои, где соперник не знал, что боксирует со мной и рефери, — сказал Тайсон.

В восьмом раунде Тайсон отправил своего оппонента в нокдаун, но рефери якобы медленно отсчитывал время и тот успел восстановиться.

В десятом раунде Тайсон после удара поднялся на ноги до счета девять, но рефери отказался продолжать бой. Кинг и Тайсон после боя утверждали, что Дугласа спас “длительный отсчет”.

— Люди делали ставки, промоутеры оценивали ситуацию, а затем связывались с рефери. Ребята даже не знали об этом. Я впоследствии узнал, что происходит. Затем они сделали это со мной в бою с Дугласом, — сказал Тайсон.

Бой Тайсон — Дуглас состоялся 11 февраля 1990 года. Тогда соперник нокаутировал Майка в десятом раунде. Это поражение стало первым для Тайсона на профессиональном ринге.

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Фото: Майк Тайсон

Источник: Express

Бокс, Майк Тайсон
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