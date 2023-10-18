Украина одержала волевую победу над Мальтой в матче отбора на Евро-2024

Сборная Украины обыграла команду Мальты в матче восьмого тура квалификации Евро-2024. Игра прошла в мальтийском поселке Та-Кали на Национальном стадионе и завершилась со счетом 3:1.

Первый гол в матче неожиданно забила Мальта после провала в обороне нашей команды. На 12-й минуте Пол Мбонг оторвался от защитников и пробил в сетку ворот — Анатолий Трубин не спас.

Под занавес первого тайма мальтийцы создали автогол. После удара Георгия Судакова мяч в собственные ворота переправил Райан Камензули. Игрок Мальты пытался выбить снаряд, но поскользнулся и срезал его в сетку ворот.

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Спустя пять минут Михаил Мудрик заработал пенальти, который успешно реализовал Артем Довбык.

После перерыва игра была не менее нервной чем на старте встречи — у подопечных Сергея Реброва мало, что удавалось в атаке, а взамен моментами пришлось попотеть в защите. Впрочем финальную точку в игре поставил Михаил Мудрик, который из-за пределов штрафной забил свой первый гол в официальном матче за национальную команду.

Мальта — Украина — 1:3

Мальта: Бонелло, Камензули, Жан Борг, Пепе, Стив Борг, Дж. Мбонг (Аттар, 79), Н. Мускат (Кристенсен, 69), Янкам, Гийоме, П. Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68);

Бонелло, Камензули, Жан Борг, Пепе, Стив Борг, Дж. Мбонг (Аттар, 79), Н. Мускат (Кристенсен, 69), Янкам, Гийоме, П. Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68); Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихаленок, 87), Судаков (Назарина, 67), Мудрик, Ванат (Конопля, 67), Довбик.

Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихаленок, 87), Судаков (Назарина, 67), Мудрик, Ванат (Конопля, 67), Довбик. Голы: Мбонг, 13 — Камензули, 38 (авт.) Довбик, 43 (пен.) Мудрик, 85

В турнирной таблице группы С сборная Украины сейчас идет второй, имея в активе 13 очков. Лидером остается Англия (16), третьей идет Италия (10). В параллельном матче команда трех львов одолела скуадру адзуру (3:1) и досрочно оформила себе выход в финальную часть чемпионата Европы.

Следующую и последнюю игру в отборе сине-желтые проведут против команды Италии в Леверкузене (Германия) 20 ноября.

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