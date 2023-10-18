Украина одержала волевую победу над Мальтой в матче отбора на Евро-2024
Сборная Украины обыграла команду Мальты в матче восьмого тура квалификации Евро-2024. Игра прошла в мальтийском поселке Та-Кали на Национальном стадионе и завершилась со счетом 3:1.
Первый гол в матче неожиданно забила Мальта после провала в обороне нашей команды. На 12-й минуте Пол Мбонг оторвался от защитников и пробил в сетку ворот — Анатолий Трубин не спас.
Под занавес первого тайма мальтийцы создали автогол. После удара Георгия Судакова мяч в собственные ворота переправил Райан Камензули. Игрок Мальты пытался выбить снаряд, но поскользнулся и срезал его в сетку ворот.
Спустя пять минут Михаил Мудрик заработал пенальти, который успешно реализовал Артем Довбык.
После перерыва игра была не менее нервной чем на старте встречи — у подопечных Сергея Реброва мало, что удавалось в атаке, а взамен моментами пришлось попотеть в защите. Впрочем финальную точку в игре поставил Михаил Мудрик, который из-за пределов штрафной забил свой первый гол в официальном матче за национальную команду.
Мальта — Украина — 1:3
- Мальта: Бонелло, Камензули, Жан Борг, Пепе, Стив Борг, Дж. Мбонг (Аттар, 79), Н. Мускат (Кристенсен, 69), Янкам, Гийоме, П. Мбонг (Монтебелло, 87), Нвоко (Сатариано, 68);
- Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко (Сваток, 46), Забарный, Караваев (Зубков, 76), Сидорчук, Зинченко (Пихаленок, 87), Судаков (Назарина, 67), Мудрик, Ванат (Конопля, 67), Довбик.
- Голы: Мбонг, 13 — Камензули, 38 (авт.) Довбик, 43 (пен.) Мудрик, 85
В турнирной таблице группы С сборная Украины сейчас идет второй, имея в активе 13 очков. Лидером остается Англия (16), третьей идет Италия (10). В параллельном матче команда трех львов одолела скуадру адзуру (3:1) и досрочно оформила себе выход в финальную часть чемпионата Европы.
Следующую и последнюю игру в отборе сине-желтые проведут против команды Италии в Леверкузене (Германия) 20 ноября.
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