Исполнительный директор Евровидения Мартин Грин заявил, что Россия теоретически может быть снова допущена к Евровидению при условии соответствия правилам Европейского языкового союза, что вызвало резкую критику британских парламентариев.

Допуск РФ к Евровидению: что известно

Как сообщает LBC, Мартин Грин заявил, что Россия теоретически может быть снова допущена к участию в песенном конкурсе в случае выполнения требований Европейского языкового союза.

По его словам, отстранение России было связано не напрямую с войной против Украины, а с вопросом независимости ее государственного вещателя от влияния Кремля.

В то же время, эти слова вызвали политический резонанс в Великобритании.

Депутат от Либерально-демократической партии Том Гордон подверг критике такую ​​позицию, назвав ее моральной трусостью и заявив, что это подрывает заявленные ценности конкурса.

— Европейский языковой союз (EBU) заявил миру, что поддерживает Украину. Миллионы из нас поверили им, и, когда Великобритания принимала конкурс от имени Украины, мы сделали это с огромной гордостью и безусловной солидарностью. Теперь мы узнаем, что это никогда не было принципом, это была просто техническая деталь, и Россия могла бы вернуться на Евровидение, пока ракеты все еще падают на Киев, — отметил Том Гордон.

Другие парламентарии также выразили обеспокоенность возможностью возвращения России на фоне продолжающейся войны против Украины, отмечая, что это было бы предательством союзников.

Эту позицию поддержал депутат от лейбористской партии Джош Ньюбери и призвал Грина объяснить свои комментарии.

Чиновник отметил, что ни он, ни британский народ, ни за что не будут стоять в стороне и наблюдать, как агрессора снова приветствуют на величайшей культурной сцене мира.

Напомним, гранд-финал международного песенного конкурса Евровидения 2026 года состоится 16 мая.

Там выступят известные артисты прошлых лет. Речь идет об отдельном интервале-номере, который станет одной из центральных частей финального вечера.

В частности, среди участников — Руслана, одержавшая победу на Евровидении в 2004 году и Верка Сердючка, занявшая второе место в 2007 году.

В последний раз Россия выступала на Евровидении в 2021 году, после чего была отстранена от участия в следующих конкурсах.

