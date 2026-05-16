Франция готова работать над антибаллистикой для Украины — Зеленский
- Франция выразила готовность помочь Украине с развитием антибалистического вооружения и укреплением противовоздушной обороны для отбивания российских атак.
- Кроме военной помощи, во время разговора Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсудили открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский о развитии антибаллистики
– Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг, – утверждает Зеленский.
По словам президента, они обсудили ужесточение украинских возможностей, чтобы отбивать российские атаки уже сейчас.
Зеленский поблагодарил Макрона за готовность усиливать украинские силы противовоздушной обороны.
– Поблагодарил Эммануэля за принципиальное осуждение российских атак по нашим городам и общинам. Эти удары очень четко демонстрируют, что такое Россия, и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз, – утверждает президент Украины.
В то же время Зеленский отметил, что они успели с Макроном обсудить много вопросов.
Среди них – европейский трек и открытие всех переговорных кластеров для Украины в ближайшее время. По словам президента, Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев.
Кроме того, Макрон проинформировал Зеленского о своем визите в страны Африки. Они говорили о важности совместной координации на этом направлении, поскольку это так же важно и для Украины.
Президент Украины отметил, что они договорились о контактах в ближайшее время.