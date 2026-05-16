Франция готова помогать Украине с развитием антибалистического вооружения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский о развитии антибаллистики

– Франция готова работать по антибаллистике. Это сильное решение и важный шаг, – утверждает Зеленский.

По словам президента, они обсудили ужесточение украинских возможностей, чтобы отбивать российские атаки уже сейчас.

Зеленский поблагодарил Макрона за готовность усиливать украинские силы противовоздушной обороны.

– Поблагодарил Эммануэля за принципиальное осуждение российских атак по нашим городам и общинам. Эти удары очень четко демонстрируют, что такое Россия, и почему нам всем нужно усиливать совместную защиту от всех угроз, – утверждает президент Украины.

В то же время Зеленский отметил, что они успели с Макроном обсудить много вопросов.

Среди них – европейский трек и открытие всех переговорных кластеров для Украины в ближайшее время. По словам президента, Франция поддерживает Украину и понимает, насколько это важный шаг для всех украинцев.

Кроме того, Макрон проинформировал Зеленского о своем визите в страны Африки. Они говорили о важности совместной координации на этом направлении, поскольку это так же важно и для Украины.

Президент Украины отметил, что они договорились о контактах в ближайшее время.

