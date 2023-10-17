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Звездный тренер, который спарринговал с Усиком и Фьюри, назвал сильные стороны боксеров

Усик Ф'юрі
Фото: Depositphotos

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, сравнил сильные стороны Тайсона Фьюри и Александра Усика, ведь ранее спарринговал с обоими боксерами.

По его словам, между претендентами на звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе “огромная разница”.

— Огромная разница между ними. Тайсон, с которым я боксировал, является моей любимой версией Фьюри. Он неуловим, быстр, задняя нога, хорошая позиция рук, не дает вам возможности ударить его. Когда я боксировал с Усиком, у него был лучший баланс для проведения ударов. Он напоминал мне Ломаченко в хевивейте, — сказал Скотт.

Ранее Скотт говорил, что отдает предпочтение в предстоящем бою именно британцу. По его словам, распределение шансов оценивается 70 на 30.

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Впрочем, он добавил, что известно, на что способен украинец. Поэтому Скотт предположил, что за несколько недель фаворит может измениться.

В сентябре Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии, но точная дата станет известна после боя Фьюри с Франсисом Нганну.

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Источник: Boxing Social
Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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