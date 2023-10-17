Звездный тренер, который спарринговал с Усиком и Фьюри, назвал сильные стороны боксеров

Малик Скотт, тренер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера, сравнил сильные стороны Тайсона Фьюри и Александра Усика, ведь ранее спарринговал с обоими боксерами.

По его словам, между претендентами на звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе “огромная разница”.

— Огромная разница между ними. Тайсон, с которым я боксировал, является моей любимой версией Фьюри. Он неуловим, быстр, задняя нога, хорошая позиция рук, не дает вам возможности ударить его. Когда я боксировал с Усиком, у него был лучший баланс для проведения ударов. Он напоминал мне Ломаченко в хевивейте, — сказал Скотт.

Ранее Скотт говорил, что отдает предпочтение в предстоящем бою именно британцу. По его словам, распределение шансов оценивается 70 на 30.

Сейчас смотрят

Впрочем, он добавил, что известно, на что способен украинец. Поэтому Скотт предположил, что за несколько недель фаворит может измениться.

В сентябре Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии, но точная дата станет известна после боя Фьюри с Франсисом Нганну.

Источник : Boxing Social

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.