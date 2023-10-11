Спустя 4 недели назовем фаворитом Усика: тренер Уайлдера о шансах украинца в бою с Фьюри

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри в сентябре подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии, но точная дата станет известна после боя Фьюри с Франсисом Нганну.

Тренер экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, американец Малик Скотт поделился ожиданиями от этого боя. По его мнению, сейчас фаворитом считается чемпион WBC Фьюри, но со временем все может измениться.

– В один момент я думал, что в этом бою распределение шансов 50 на 50, но теперь отдаю предпочтение Фьюри — 70 на 30. Учитывая то, как Усик выглядел в поединке против Дюбуа, я был не особо впечатлен его выступлением, — сказал специалист.

Скотт добавил, что украинец хорошо себя показал и известно, на что он способен. Также тренер Уайлдера отметил, что ему понравился Усик в двух поединках с Энтони Джошуа.

Сейчас смотрят

– Ему нужны такие бои с равными шансами. Сейчас мы отдаем предпочтение Фьюри. Но я уверен, что через четыре недели мы назовем фаворитом Усика, — предположил Скотт.

Напомним, Деонтей Уайлдер трижды дрался с Тайсоном Фьюри и остается пока единственным боксером, который не программ британцу. Первый бой в декабре 2018 года завершился ничьей, два следующих американец проиграл досрочно цыганскому королю.

О проведении боя Усик – Фьюри объявили в пятницу, 29 сентября. Он состоится 23 декабря или в январе 2024 года в столице Саудовской Аравии – Рияде. Большинство представителей мира бокса считают Фьюри абсолютным фаворитом предстоящего боя.

Источник: ESNEWS

Фото: Малик Скотт

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