Барселона – Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов и прогноз букмекеров
Шахтер встретится с каталонской Барселоной в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24. Игра состоится 25 октября в Барселоне на Эстадио Олимпико.
Начало матча — в 19:45 по киевскому времени.
Где смотреть Барселона — Шахтер
Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире на платформе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.
Также игра будет транслироваться на платформе Воля ТВ.
Прогноз букмекеров на игру Барселона — Шахтер
По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Хави. На победу блаугранас принимают ставки с коэффициентом 1.20. Успех горняков оценивают в 15.00. Ничейный исход встречи в основное время — 8.00.
На то, что обе команды отметятся в матче, предлагают коэффициент 1.93.
Матч доверили обслуживать словацкой бригаде арбитров во главе с Иваном Кружляком. Ему будут помогать: Бронислав Ганцко и Ян Позор. Четвертый арбитр — Петер Краловиц.
За систему VAR будут отвечать поляки Томаш Квиатковский и Петр Ласик.
Во втором туре группового этапа Шахтер одержал волевую победу над Антверпеном со счетом 3:2. А каталонский клуб минимально взял верх над Порту (1:0).
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