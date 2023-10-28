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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Где смотреть бой Фьюри – Нганну

Ф'юрі Нганну

Обладатель чемпионского пояса WBC Тайсон Фьюри проведет поединок против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, для которого этот бой станет дебютом в боксе. Поединок состоится в саудовском Рияде 28 октября.

Поединок начнется около 23:00 по киевскому времени.

Это будет десятираундовый бой, на кону которого специальный чемпионский титул. Пояс WBC не будет разыгрываться.

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Где смотреть бой Фьюри — Нганну

Легально на территории Украины прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на сервисе TNT Sports и в приложении вещателя. Это будет стоить 20 фунтов стерлингов (примерно 900 грн).

Также бой можно будет посмотреть на американском телеканале ESPN+. Его будут показывать по системе pay-per-view (плати и смотри). Стоимость — $13 (500 грн).

Ожидается, что после этого поединка будет объявлено о дате боя Усик — Фьюри. Предварительно сообщалось, что боксеры договорились на 23 декабря 2023 года.

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Фото: Queensberry Promotions

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Бокс, Тайсон Ф'юрі
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