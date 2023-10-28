Где смотреть бой Фьюри – Нганну
Обладатель чемпионского пояса WBC Тайсон Фьюри проведет поединок против бойца смешанных единоборств Фрэнсиса Нганну, для которого этот бой станет дебютом в боксе. Поединок состоится в саудовском Рияде 28 октября.
Поединок начнется около 23:00 по киевскому времени.
Это будет десятираундовый бой, на кону которого – специальный чемпионский титул. Пояс WBC не будет разыгрываться.
Где смотреть бой Фьюри — Нганну
Легально на территории Украины прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на сервисе TNT Sports и в приложении вещателя. Это будет стоить 20 фунтов стерлингов (примерно 900 грн).
Также бой можно будет посмотреть на американском телеканале ESPN+. Его будут показывать по системе pay-per-view (плати и смотри). Стоимость — $13 (500 грн).
Ожидается, что после этого поединка будет объявлено о дате боя Усик — Фьюри. Предварительно сообщалось, что боксеры договорились на 23 декабря 2023 года.
Фото: Queensberry Promotions
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