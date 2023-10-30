ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса на 3 года за поцелуй футболистки в финале ЧМ
Бывшего президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса отстранили на три года от любой деятельности, связанной с футболом.
Решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), ссылаясь на нарушение своей статьи 13 дисциплинарного кодекса.
— ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения, — говорится в заявлении.
В заявлении также говорится, что решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете ФИФА.
Статья 13 дисциплинарного кодекса ФИФА касается оскорбительного поведения и нарушения принципов честной игры.
Рубиалес поцеловал футболистку Дженни Эрмосо в губы после победы сборной Испании над Англией в финале женского чемпионата мира по футболу.
46-летний Рубиалес утверждал, что поцелуй на послематчевой церемонии презентации был “взаимным”, но Эрмосо утверждала, что это не так. Волна критики и начатое расследование после инцидента заставили Рубиалеса уйти в отставку в сентябре. Позже Эрмосо подал судебный иск против Рубиалеса.
В сентябре в национальном суде в Мадриде рассматривалась уголовная жалоба на сексуальное насилие и принуждение против Рубиалеса. Футбольному чиновнику впоследствии запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров. Он отверг обвинения.
Действия Рубиалеса вызвали широкую критику, большинство игроков команды-победительницы Мундиаля бойкотировали вызовы в сборную, пока в футбольной федерации не произойдут изменения.
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