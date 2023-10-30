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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

ФИФА отстранила Луиса Рубиалеса на 3 года за поцелуй футболистки в финале ЧМ

Луїс Рубіалес
Фото: Getty Images

Бывшего президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса отстранили на три года от любой деятельности, связанной с футболом.

Решение принял дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА), ссылаясь на нарушение своей статьи 13 дисциплинарного кодекса.

— ФИФА подтверждает свою абсолютную приверженность уважению и защите неприкосновенности всех людей и обеспечению соблюдения основных правил достойного поведения, — говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что решение может быть обжаловано в Апелляционном комитете ФИФА.

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Статья 13 дисциплинарного кодекса ФИФА касается оскорбительного поведения и нарушения принципов честной игры.

Рубиалес поцеловал футболистку Дженни Эрмосо в губы после победы сборной Испании над Англией в финале женского чемпионата мира по футболу.

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Дженні Ермосо

46-летний Рубиалес утверждал, что поцелуй на послематчевой церемонии презентации был “взаимным”, но Эрмосо утверждала, что это не так. Волна критики и начатое расследование после инцидента заставили Рубиалеса уйти в отставку в сентябре. Позже Эрмосо подал судебный иск против Рубиалеса.

В сентябре в национальном суде в Мадриде рассматривалась уголовная жалоба на сексуальное насилие и принуждение против Рубиалеса. Футбольному чиновнику впоследствии запретили приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров. Он отверг обвинения.

Действия Рубиалеса вызвали широкую критику, большинство игроков команды-победительницы Мундиаля бойкотировали вызовы в сборную, пока в футбольной федерации не произойдут изменения.

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Источник: FIFA
Сборная Испании, Поцелуй, ФИФА, Футбол
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