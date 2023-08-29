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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Был ли поцелуй Рубиалеса в губы сексуальным насилием? В Испании начали расследование

Луїс Рубіалес
Фото: Getty Images

Прокуроры высшего уголовного суда Испании начали предварительное расследование по факту того, что президент Федерации футбола Испании Луис Рубиалес насильно поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на женском чемпионате мира-2023.

Расследование начали из-за того, что этот прецедент может считаться преступлением сексуального насилия.

— Прокуроры Национального суда начали предварительное расследование для изучения фактов, которые могут представлять преступление сексуального насилия, — говорится в заявлении суда.

Отмечается, что прокуроры свяжутся с Эрмосо, чтобы предложить ей возможность подать иск в течение 15 дней.

— Учитывая публичные заявления, сделанные Дженнифер Эрмосо, сексуальный контакт с ней со стороны Рубиалеса не был обоюдным, — говорится в заявлении суда.

После победы Испании на женском Мундиале в Сиднее 20 августа Рубиалес насильно поцеловал Эрмосо в губы во время медальной церемонии. Это вызвало массовую негативную реакцию в мире.

Позже Эрмосо заявила, что этот поцелуй заставил ее почувствовать себя “уязвимой и похожей на жертву нападения”, а в заявлении в социальных сетях она описала его как “импульсивную, мачо-акцию, неуместную и без какого-либо согласия с моей стороны”.

На выходных ФИФА отстранила Рубиалеса от исполнения обязанностей президента испанской футбольной федерации (RFEF) на 90 дней. Ему предписали воздерживаться от контактов с Эрмосо и ее близкими.

28 августа региональные президенты (RFEF) попросили отстраненного Рубиалеса с должности из-за этого скандала. Также в понедельник информационное агентство Efe сообщило, что мать Рубиалеса вместе с сестрой закрылась в церкви Divina Pastora в городе Мотрил. Женщина заявила, что будет продолжать голодовку, пока “бесчеловечная и кровавая охота идет на ее сына”.

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Был ли поцелуй Рубиалеса в губы сексуальным насилием? В Испании начали расследование

Источник: France24
Испания, Женский футбол, Сборная Испании, Футбол, Чемпионат мира
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