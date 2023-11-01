Умер спортивный журналист Артем Франков

Умер спортивный журналист и главный редактор журнала Футбол Артем Франков. Ему было 53 года.

Об этом сообщил заместитель главного редактора журнала Андрей Шахов.

— Поздно вечером перестало биться сердце легендарного Артема Франкова. Нашего крестного. Горжусь и благодарю за каждую встречу, за каждый разговор и совет. За все. Вы навсегда останетесь родным человеком. Светлая память, дядя Артем, — написал Шахов.

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СМИ пишут, что у Франкова случился второй по счету инсульт. Он попал в реанимацию, где врачи боролись за его жизнь.

В Telegram-канале Франкова также размещено сообщение о его смерти.

— Друзья, с большим сожалением и скорбью вынуждены сообщить, что 31 октября в 22:40 Артем Вадимович умер. Вечная память, — говорится в сообщении.

Артем Франков был главным редактором спортивного журнала Футбол с 1997 года. После начала полномасштабной войны в Украине издание выходило в электронном формате Футбол-война.

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