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Спорт
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Помер спортивний журналіст Артем Франков

Артем Франков

Помер спортивний журналіст та головний редактор журналу Футбол Артем Франков. Йому було 53 роки.

Про це повідомив заступник головного редактора журналу Андрій Шахов.

— Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем, — написав Шахов.

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ЗМІ пишуть, що у Франкова стався другий інсульт. Він потрапив до реанімації, де лікарі боролися за його життя.

У Telegram-каналі Франкова також розміщено повідомлення про його смерть.

— Друзі, з великим жалем та скорботою змушені повідомити, що 31 жовтня о 22:40 Артем Вадимович помер. Вічна пам’ять, – йдеться у повідомленні.

Артем Франков був головний редактором спортивного журналу Футбол з 1997 року. Після початку повномасштабної війни в Україні видання виходило в електронному форматі Футбол-війна.

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