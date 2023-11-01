Помер спортивний журналіст Артем Франков
Помер спортивний журналіст та головний редактор журналу Футбол Артем Франков. Йому було 53 роки.
Про це повідомив заступник головного редактора журналу Андрій Шахов.
— Пізно ввечері перестало битися серце легендарного Артема Франкова. Нашого хрещеного. Пишаюся і дякую за кожну зустріч, за кожну розмову і пораду. За все. Ви назавжди залишитеся рідною людиною. Світла памʼять, дядя Артем, — написав Шахов.
ЗМІ пишуть, що у Франкова стався другий інсульт. Він потрапив до реанімації, де лікарі боролися за його життя.
У Telegram-каналі Франкова також розміщено повідомлення про його смерть.
— Друзі, з великим жалем та скорботою змушені повідомити, що 31 жовтня о 22:40 Артем Вадимович помер. Вічна пам’ять, – йдеться у повідомленні.
Артем Франков був головний редактором спортивного журналу Футбол з 1997 року. Після початку повномасштабної війни в Україні видання виходило в електронному форматі Футбол-війна.
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