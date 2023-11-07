Шахтер победил Барселону в Лиге чемпионов

Донецкий Шахтер одержал победу над каталонской Барселоной в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион и завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

Игра состоялась в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион и завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.

Единственный гол в матче забил головой Даниил Сикан после навеса от Георгия Гочолойшвили в конце первого тайма. В моменте со взятием ворот украинец выиграл верховую борьбу с защитниками блаугранас.

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В конце второго тайма горняки удвоили счет после красивого удара Невертона, впрочем, в этот момент лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд у бразильского футболиста.

На последних минутах встречи подопечные Хави Эрнандеса давили на ворота горняков в надежде изменить счет на табло, но Шахтер сумел удержать победный счет.

Шахтер — Барселона — 1:0

Шахтер: Резник, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко (Назарина, 73), Зубков, Крыськив, Невертон (Швед, 90+7), Сикан (Келси, 62), Зубков.

Резник, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко (Назарина, 73), Зубков, Крыськив, Невертон (Швед, 90+7), Сикан (Келси, 62), Зубков. Барселона: Тер Штеген, Кансело, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде, 60), Ромеу (Педри, 59), Гюндоган, Гави (Ф. Лопес, 81), Рафинья (Ямал, 60), Левандовский, Ф. Торрес (Жоау Фелиш, 59).

Тер Штеген, Кансело, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде, 60), Ромеу (Педри, 59), Гюндоган, Гави (Ф. Лопес, 81), Рафинья (Ямал, 60), Левандовский, Ф. Торрес (Жоау Фелиш, 59). Голы: Сикан, 40

Победой над Барселоной в Гамбурге Шахтер прервал серию из четырех подряд поражений от каталонцев. Последний раз украинская команда побеждала блаугранас в декабре 2008 года на стадии группового этапа Лиги чемпионов.

После четырех сыгранных матчей Барселона (9 очков) остается на первой строчке группы Н. Шахтер набрал 6 очков и занимает третье место. Следующий матч Шахтер сыграет против Антверпена 28 ноября в Гамбурге.

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