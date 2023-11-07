Шахтер победил Барселону в Лиге чемпионов
Донецкий Шахтер одержал победу над каталонской Барселоной в рамках матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра состоялась в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион и завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.
Игра состоялась в Гамбурге на стадионе Фолькспаркштадион и завершилась со счетом 1:0 в пользу горняков.
Единственный гол в матче забил головой Даниил Сикан после навеса от Георгия Гочолойшвили в конце первого тайма. В моменте со взятием ворот украинец выиграл верховую борьбу с защитниками блаугранас.
В конце второго тайма горняки удвоили счет после красивого удара Невертона, впрочем, в этот момент лайнсмен поднял флажок, зафиксировав офсайд у бразильского футболиста.
На последних минутах встречи подопечные Хави Эрнандеса давили на ворота горняков в надежде изменить счет на табло, но Шахтер сумел удержать победный счет.
Шахтер — Барселона — 1:0
- Шахтер: Резник, Матвиенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолеишвили, Степаненко (Назарина, 73), Зубков, Крыськив, Невертон (Швед, 90+7), Сикан (Келси, 62), Зубков.
- Барселона: Тер Штеген, Кансело, Араухо, Кристенсен, Алонсо (Бальде, 60), Ромеу (Педри, 59), Гюндоган, Гави (Ф. Лопес, 81), Рафинья (Ямал, 60), Левандовский, Ф. Торрес (Жоау Фелиш, 59).
- Голы: Сикан, 40
Победой над Барселоной в Гамбурге Шахтер прервал серию из четырех подряд поражений от каталонцев. Последний раз украинская команда побеждала блаугранас в декабре 2008 года на стадии группового этапа Лиги чемпионов.
После четырех сыгранных матчей Барселона (9 очков) остается на первой строчке группы Н. Шахтер набрал 6 очков и занимает третье место. Следующий матч Шахтер сыграет против Антверпена 28 ноября в Гамбурге.
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