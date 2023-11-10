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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Таблица коэффициентов УЕФА: Украина сократила отставание от Сербии

Шахтар - Барселона
Фото: Getty Images

На этой неделе состоялись матчи в рамках четвертого тура еврокубков, в которых принимали участие донецкий Шахтер и луганская Заря.

Еврокубковая неделя началась для Украины с сенсационной победы горняков над каталонской Барселоной в рамках Лиги чемпионов со счетом 1:0. Зато Заря потерпела первое поражение в текущем розыгрыше Лиги конференций, уступив израильскому Маккаби Тель-Авив — 1:3.

Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 10 ноября

Благодаря победе Шахтера Украина добавила в таблицу коэффициентов 0,4 очка, что позволяет сохранять сейчас 17-ю позицию с показателем 27.000. В сезонном рейтинге украинские клубы на пятерых заработали по состоянию на сейчас 3.100 балла.

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Победа Шахтера также позволила сократить отставание от Сербии до 0.775 балла, поскольку все три сербских клуба — Црвена Звезда, Чукарички и Бачка-Топола — потерпели поражения в четвертом туре. А вот Норвегия благодаря победам Буде-Глимта и Мольде закрепилась на 15-й строчке, опережая Украину на 1.875 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после 4 тура и балла соперников

Зато Израилю, который идет на 18-м месте, удалось сократить отставание от Украины до 0.125 балла.

Отметим, что с 16-го места в таблице коэффициентов представительство клубов в еврокубках уменьшается до четырех. При обновленном формате Лиги чемпионов с сезона-2024/25 17-е место позволит принять участие только одному клубу в квалификации самого престижного клубного футбольного турнира Европы.

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УЕФА, ФК Заря, Футбол, Шахтар
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