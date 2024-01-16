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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик — Фьюри: полный андеркард вечера бокса

Ф'юрі - Усик
Фото: Getty Images

Определился андеркард вечера бокса, в котором главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Исторический поединок Усик — Фьюри состоится 17 февраля в саудовской столице Рияде.

Это впервые в эпоху четырех поясов будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе.

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Вторым главным поединком вечера бокса станет реванш бывших чемпионов мира в первом тяжелом весе — австралийца Джея Опетая и латвийца Майриса Бриедиса. На кону боя будет стоять вакантный титул, которым уже владели оба боксера.

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Усик Ф'юрі промо

Ранее сообщалось, что Опетая отправится в тренировочный лагерь Фьюри, где проведет с ним спарринг.

В общем в андеркарде запланировано семь боев, из которых два будут титульными. Также британец Джо Кордина будет защищать титул IBF во втором полулегком весе в поединке против Энтони Какаче.

Андеркард боя Усик — Фьюри

  • Джей Опетая (Австралия) — Майрис Бриедис (Латвия), за титул IBF в тяжелом весе;
  • Джо Кордина (Великобритания) — Энтони Какаче (Ирландия), за титул IBF во втором полулегком весе;
  • Сергей Ковалев — Робин Сафар (Швеция);
  • Айзек Лоу (Великобритания) — Хасибулла Ахмади (Афганистан);
  • Мозес Итаума (Великобритания) — соперник еще не определен;
  • Баходир Жалолов (14-0) — соперник еще не определен;
  • Дэвид Ньика (Новая Зеландия) — соперник еще не определен.

Бой Усик — Фьюри за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте состоится 17 февраля в Рияде, Саудовская Аравия.

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Изначально поединок планировали на 23 декабря, но впоследствии стало понятно, что Тайсон не успеет подготовиться к этому времени после поединка с Фрэнсисом Нганну в конце октября.

Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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