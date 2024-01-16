Усик — Фьюри: полный андеркард вечера бокса
Определился андеркард вечера бокса, в котором главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.
Исторический поединок Усик — Фьюри состоится 17 февраля в саудовской столице Рияде.
Это впервые в эпоху четырех поясов будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе.
Вторым главным поединком вечера бокса станет реванш бывших чемпионов мира в первом тяжелом весе — австралийца Джея Опетая и латвийца Майриса Бриедиса. На кону боя будет стоять вакантный титул, которым уже владели оба боксера.
Ранее сообщалось, что Опетая отправится в тренировочный лагерь Фьюри, где проведет с ним спарринг.
В общем в андеркарде запланировано семь боев, из которых два будут титульными. Также британец Джо Кордина будет защищать титул IBF во втором полулегком весе в поединке против Энтони Какаче.
Андеркард боя Усик — Фьюри
- Джей Опетая (Австралия) — Майрис Бриедис (Латвия), за титул IBF в тяжелом весе;
- Джо Кордина (Великобритания) — Энтони Какаче (Ирландия), за титул IBF во втором полулегком весе;
- Сергей Ковалев — Робин Сафар (Швеция);
- Айзек Лоу (Великобритания) — Хасибулла Ахмади (Афганистан);
- Мозес Итаума (Великобритания) — соперник еще не определен;
- Баходир Жалолов (14-0) — соперник еще не определен;
- Дэвид Ньика (Новая Зеландия) — соперник еще не определен.
Full Tyson Fury-Oleksandr Usyk undercard, Feb 17 in Riyadh. pic.twitter.com/yW862CjPAi
— EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) January 15, 2024
Бой Усик — Фьюри за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте состоится 17 февраля в Рияде, Саудовская Аравия.
Изначально поединок планировали на 23 декабря, но впоследствии стало понятно, что Тайсон не успеет подготовиться к этому времени после поединка с Фрэнсисом Нганну в конце октября.