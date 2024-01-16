Усик — Фьюри: полный андеркард вечера бокса

Определился андеркард вечера бокса, в котором главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Исторический поединок Усик — Фьюри состоится 17 февраля в саудовской столице Рияде.

Это впервые в эпоху четырех поясов будет определен абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом дивизионе.

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Вторым главным поединком вечера бокса станет реванш бывших чемпионов мира в первом тяжелом весе — австралийца Джея Опетая и латвийца Майриса Бриедиса. На кону боя будет стоять вакантный титул, которым уже владели оба боксера.

Ранее сообщалось, что Опетая отправится в тренировочный лагерь Фьюри, где проведет с ним спарринг.

В общем в андеркарде запланировано семь боев, из которых два будут титульными. Также британец Джо Кордина будет защищать титул IBF во втором полулегком весе в поединке против Энтони Какаче.

Андеркард боя Усик — Фьюри

Джей Опетая (Австралия) — Майрис Бриедис (Латвия), за титул IBF в тяжелом весе;

Джо Кордина (Великобритания) — Энтони Какаче (Ирландия), за титул IBF во втором полулегком весе;

Сергей Ковалев — Робин Сафар (Швеция);

Айзек Лоу (Великобритания) — Хасибулла Ахмади (Афганистан);

Мозес Итаума (Великобритания) — соперник еще не определен;

Баходир Жалолов (14-0) — соперник еще не определен;

Дэвид Ньика (Новая Зеландия) — соперник еще не определен.

Full Tyson Fury-Oleksandr Usyk undercard, Feb 17 in Riyadh. pic.twitter.com/yW862CjPAi — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) January 15, 2024

Бой Усик — Фьюри за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте состоится 17 февраля в Рияде, Саудовская Аравия.

Изначально поединок планировали на 23 декабря, но впоследствии стало понятно, что Тайсон не успеет подготовиться к этому времени после поединка с Фрэнсисом Нганну в конце октября.

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