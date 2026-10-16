Украинский боксер Александр Усик планирует провести два поединка в течение 2027 года.

Об этом сообщил инсайдер Ring Magazine Майк Коппинджер.

Усик планирует провести два боя

По данным инсайдера, в 2027 году Александр Усик намерен выйти на ринг дважды.

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Среди потенциальных соперников украинца Коппинджер называет кандидатуры Давида Бенавидеса и Тайсона Фьюри, с которым может состояться трилогия, но результат будет зависеть от боя британца против его соотечественника Энтони Джошуа.

В конце июня Усик освободил все чемпионские пояса в супертяжелом весе. По его словам, после второго завоевания звания абсолютного чемпиона он больше не чувствовал необходимости удерживать все титулы.

В то же время Усик подчеркнул, что это не означает завершение карьеры.

Ранее сообщалось о возможном бое Усика против экс-чемпиона мира Дионтея Уайлдера, который планировалось провести в марте 2027 года. Усик называл его соперником, с которым хочет провести “последний танец”. Однако стороны не смогли согласовать определенные условия.

А вот Фьюри заявлял о желании провести третий бой с Усиком после поединка против Энтони Джошуа, который состоится в рамках боксерского вечера в Кардиффе 11 декабря.

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