Усик планирует провести два боя в 2027 году: инсайдер назвал потенциальных соперников
- По данным инсайдера Майка Коппинджера, Усик планирует провести два боя в 2027 году.
- Усик сдал все чемпионские пояса в супертяжёлом весе, но подчеркнул, что не собирается завершать карьеру.
Украинский боксер Александр Усик планирует провести два поединка в течение 2027 года.
Об этом сообщил инсайдер Ring Magazine Майк Коппинджер.
Усик планирует провести два боя
По данным инсайдера, в 2027 году Александр Усик намерен выйти на ринг дважды.
Среди потенциальных соперников украинца Коппинджер называет кандидатуры Давида Бенавидеса и Тайсона Фьюри, с которым может состояться трилогия, но результат будет зависеть от боя британца против его соотечественника Энтони Джошуа.
В конце июня Усик освободил все чемпионские пояса в супертяжелом весе. По его словам, после второго завоевания звания абсолютного чемпиона он больше не чувствовал необходимости удерживать все титулы.
В то же время Усик подчеркнул, что это не означает завершение карьеры.
Ранее сообщалось о возможном бое Усика против экс-чемпиона мира Дионтея Уайлдера, который планировалось провести в марте 2027 года. Усик называл его соперником, с которым хочет провести “последний танец”. Однако стороны не смогли согласовать определенные условия.
А вот Фьюри заявлял о желании провести третий бой с Усиком после поединка против Энтони Джошуа, который состоится в рамках боксерского вечера в Кардиффе 11 декабря.