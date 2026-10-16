В Киеве применили экстренные отключения света из-за атаки на энергообъекты
- В Киеве применили экстренные отключения света из-за атаки на энергообъекты.
- Во время экстренных отключений графики отключения не действуют.
В Киеве из-за атаки на энергообъекты применены экстренные отключения света.
Об этом сообщают в ДТЭК.
Выключение света в Киеве 16 октября
В компании ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений графики не действуют.
По данным ГСЧС, вечером 15 октября в результате очередных обстрелов загорелись нежилое хозяйственное здание и частный жилой дом в Шевченковском районе столицы.
Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 190 кв. м.
В ночь на 16 октября очередная атака вызвала пожар в Соломенском районе: горело хозяйственное здание. Информация о пострадавших не поступала.
Накануне в ДТЭК сообщили, что в Киеве после аварийных отключений заработали почасовые графики.
Утром 14 октября в Киеве произошли аварийные отключения света из-за массированного российского удара по энергетическим объектам столицы и области. Стабилизационные графики не действовали в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском районах и части Голосеевского района.
Россия 8 октября нанесла удар по одному из важных энергетических объектов Киева. Из-за атаки в столице произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии.