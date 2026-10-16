В Киеве из-за атаки на энергообъекты применены экстренные отключения света.

Об этом сообщают в ДТЭК.

Выключение света в Киеве 16 октября

В компании ДТЭК отмечают, что во время экстренных отключений графики не действуют.

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По данным ГСЧС, вечером 15 октября в результате очередных обстрелов загорелись нежилое хозяйственное здание и частный жилой дом в Шевченковском районе столицы.

Пожарные ликвидировали пожар на общей площади 190 кв. м.

В ночь на 16 октября очередная атака вызвала пожар в Соломенском районе: горело хозяйственное здание. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне в ДТЭК сообщили, что в Киеве после аварийных отключений заработали почасовые графики.

Утром 14 октября в Киеве произошли аварийные отключения света из-за массированного российского удара по энергетическим объектам столицы и области. Стабилизационные графики не действовали в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском районах и части Голосеевского района.

Россия 8 октября нанесла удар по одному из важных энергетических объектов Киева. Из-за атаки в столице произошло масштабное аварийное отключение электроэнергии.

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