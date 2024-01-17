Шевченко назвал главную задачу на посту президента УАФ

Звезда итальянского Милана и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который является единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола, назвал одной из основных целей возвращение доверия болельщиков к футбольному органу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщив, что начал предвыборный тур по городам.

Шевченко во Львове встретился с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.

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— Обсудили нашу главную задачу — развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну, и вернуть к ассоциации доверие украинских болельщиков, — написал экс-наставник сборной Украины по футболу.

Он отметил, что прорабатываются озвученные вопросы и завершается работа над стратегией. Следующая встреча запланирована в Киеве.

28 декабря Шевченко выдвинули на должность президента УАФ все постоянные члены украинского футбольного органа. Рабочая группа по проверке соответствия кандидатов пришла к выводу, что Шевченко соответствует требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ.

Выборы президента УАФ запланированы на 25 января 2024 года, когда должен состояться внеочередной XXVI Конгресс организации.

Фото: Андрей Шевченко

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