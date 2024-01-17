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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шевченко назвал главную задачу на посту президента УАФ

Андрій Шевченко

Звезда итальянского Милана и экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, который является единственным кандидатом на должность президента Украинской ассоциации футбола, назвал одной из основных целей возвращение доверия болельщиков к футбольному органу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщив, что начал предвыборный тур по городам.

Шевченко во Львове встретился с главами региональных ассоциаций футбола восьми областей Украины.

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— Обсудили нашу главную задачу — развивать украинский футбол, несмотря на полномасштабную войну, и вернуть к ассоциации доверие украинских болельщиков, — написал экс-наставник сборной Украины по футболу.

Он отметил, что прорабатываются озвученные вопросы и завершается работа над стратегией. Следующая встреча запланирована в Киеве.

Шевченко назвал главную задачу на посту президента УАФ
Фото: Андрій Шевченко
Шевченко назвал главную задачу на посту президента УАФ
Фото: Андрій Шевченко
Шевченко назвал главную задачу на посту президента УАФ
Шевченко назвал главную задачу на посту президента УАФ

28 декабря Шевченко выдвинули на должность президента УАФ все постоянные члены украинского футбольного органа. Рабочая группа по проверке соответствия кандидатов пришла к выводу, что Шевченко соответствует требованиям и критериям, установленным Уставом УАФ.

Выборы президента УАФ запланированы на 25 января 2024 года, когда должен состояться внеочередной XXVI Конгресс организации.

Фото: Андрей Шевченко

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Андрей Шевченко, УАФ, Футбол
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