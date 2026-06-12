Атака на железную дорогу в Шосткинской общине Сумской области привела к гибели одной из сотрудниц Укрзализныци и травмированию еще одной.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский.

Атака на железную дорогу в Шосткинской общине : что известно

Александр Перцовский отметил, что атака на железную дорогу в Шосткинской общине происходила с помощью Шахедов.

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– Враг направил Шахеды на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции. К величайшему сожалению, должен сообщить худшее: у нас потеря, оператор одной из станций погибла, – заявил он.

Он добавил, что на месте было установлено мобильное укрытие. Предварительно, по его данным, погибшая оператор УЗ как раз направлялась в убежище.

Перцовский подчеркнул, что мониторинговая группа предупреждала о повышенной опасности, и в таких случаях очень важно действовать сразу.

– Также была травмирована дежурная по станции. Ее прооперировали, угрозы жизни нет, рядом наши коллеги, – рассказал председатель правления компании.

Он призвал каждого железнодорожника и железнодорожницу прежде всего беречь себя, выполнять все инструкции и оперативно реагировать на сообщения мониторинговой группы, не теряя ни минуты.

Напомним, в ночь на 12 июня РФ массированно атаковала Шосткинскую общину Сумской области ударными беспилотниками.

Ранее РФ атаковала железнодорожное депо в Конотопе Сумской области, тогда также погибла одна сотрудница УЗ.

В результате атаки РФ на Конотоп была повреждена транспортная, газовая и гражданская инфраструктура города. По данным местных властей, один человек погиб, еще четверо гражданских пострадали.

Фото: Министерство развития общин и территорий

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