РФ атаковала железную дорогу в Сумской области: погибла работница УЗ, еще одна – в больнице
Атака на железную дорогу в Шосткинской общине Сумской области привела к гибели одной из сотрудниц Укрзализныци и травмированию еще одной.
Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Перцовский.
Атака на железную дорогу в Шосткинской общине: что известно
Александр Перцовский отметил, что атака на железную дорогу в Шосткинской общине происходила с помощью Шахедов.
– Враг направил Шахеды на станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции. К величайшему сожалению, должен сообщить худшее: у нас потеря, оператор одной из станций погибла, – заявил он.
Он добавил, что на месте было установлено мобильное укрытие. Предварительно, по его данным, погибшая оператор УЗ как раз направлялась в убежище.
Перцовский подчеркнул, что мониторинговая группа предупреждала о повышенной опасности, и в таких случаях очень важно действовать сразу.
– Также была травмирована дежурная по станции. Ее прооперировали, угрозы жизни нет, рядом наши коллеги, – рассказал председатель правления компании.
Он призвал каждого железнодорожника и железнодорожницу прежде всего беречь себя, выполнять все инструкции и оперативно реагировать на сообщения мониторинговой группы, не теряя ни минуты.
Напомним, в ночь на 12 июня РФ массированно атаковала Шосткинскую общину Сумской области ударными беспилотниками.
Ранее РФ атаковала железнодорожное депо в Конотопе Сумской области, тогда также погибла одна сотрудница УЗ.
В результате атаки РФ на Конотоп была повреждена транспортная, газовая и гражданская инфраструктура города. По данным местных властей, один человек погиб, еще четверо гражданских пострадали.
Фото: Министерство развития общин и территорий