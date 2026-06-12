В пятницу, 12 июня, прогремели мощные взрывы в Запорожье. Под атаку попали авто и торговый центр.

Об этом сообщает руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 12 июня: какие последствия

По информации ОВА, под российский удар попал торговый центр города.

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По предварительным данным, пострадала одна женщина. Она получила осколочное ранение. Медики оказывают ей необходимую и квалифицированную помощь.

Отмечается, что состояние потерпевшей – не тяжелое.

В то же время известно, что в результате российской атаки повреждены автомобили, находившиеся на рядом расположенной парковке.

Федоров рассказал, что за прошлые сутки российские войска нанесли 949 ударов по 44 населенным пунктам Запорожской области.

По его данным, два человека погибли и еще три ранены в результате российских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1570-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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