Сборной Гаити пришлось изменить дизайн своей формы для чемпионата мира по футболу после того, как ФИФА сочла ее слишком политизированной.

Об этом сообщает ESPN.

Сборная Гаити изменила дизайн формы из-за запрета ФИФА

На передней части формы, изготовленной колумбийским производителем спортивной одежды Saeta, изначально было изображено финальное сражение Гаитянской войны за независимость 1803 года.

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В ходе процедуры утверждения ФИФА этот рисунок на джерси был отклонен.

В среду компания Saeta заявила, что подчинится запрету, хотя дизайн “не имел целью политическое высказывание”, а был скорее “данью уважения мужчинам и женщинам, которые ежедневно вносят свой вклад в будущее Гаити”.

По словам производителя спортивной одежды, в форме использовались синий цвет, символизирующий море, и красный — “силу и страсть” нации.

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На прошлой неделе игроки надевали эту форму для товарищеского матча против Перу.

Аналогично, Международный олимпийский комитет потребовал удалить изображение национального героя Гаити Туссена Лувертюра с формы для церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Милане-Кортине, постановив, что это нарушает олимпийские правила, запрещающие политическую символику.

Гаити обрело независимость в 1804 году и считается первым в мире независимым государством, основанным бывшими рабами после успешного восстания.

Итальянско-гаитянская дизайнер Стелла Жан, разработавшая олимпийскую форму, предложила креативное решение: замалевать фигуру, оставив только лошадь на фоне тропической растительности. Дизайны пользовались большим спросом, в результате чего Жан создала серийную версию с изображением Лувертюра.

Гаити начнет выступления на чемпионате мира в субботу матчем против Шотландии в Фоксборо, штат Массачусетс, затем сыграет с пятикратным чемпионом Бразилией 19 июня в Филадельфии и с Марокко 24 июня в Атланте.

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