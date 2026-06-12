В ночь на 12 июня российские войска продолжили атаки по украинским регионам ударными беспилотниками. Под ударами оказались Николаевская, Сумская, Полтавская, Киевская и Днепропетровская области.

В ряде регионов повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и промышленные объекты. Есть пострадавшие и погибшие.

Тем временем в Великобритании произошли кадровые изменения в правительстве — новым министром обороны стал Дэн Джарвис, а в Украине резонанс вызвала информация о мобилизации одного из фигурантов дела о гибели Кирилла Тлявова.

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О главных событиях ночи и утра 12 июня — далее.

Атака на Николаев

В ночь на 12 июня российские войска атаковали Николаев ударными беспилотниками типа Shahed.

Первые взрывы прогремели около часа ночи. После ударов в городе возник масштабный пожар, а спасатели и экстренные службы работали сразу на нескольких локациях.

В результате падения обломков и взрывной волны повреждены по меньшей мере 14 частных домовладений. Два дома фактически разрушены.

Также повреждены автомобили местных жителей.

Пострадали три человека — мужчина 1985 года рождения и две женщины 1986 и 2008 годов рождения.

У мужчины диагностировали осколочные ранения. Всех пострадавших госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Утром воздушная тревога в области прозвучала повторно — Воздушные силы предупреждали о движении новых беспилотников над югом региона.

Окончательный масштаб разрушений уточняется.

Удар по Шосткинской общине

В ночь на 12 июня стало известно об атаке на Шосткинскую общину Сумской области.

Российские войска массированно применили ударные беспилотники по гражданской инфраструктуре.

По предварительной информации, под удар попал один из гражданских объектов общины. Серьезным разрушениям подверглось также трехэтажное нежилое здание.

В результате атаки погибла 44-летняя женщина. Еще одна жительница общины — 33-летняя женщина — получила тяжелые ранения.

Как уточнил глава правления Укрзализныци Александр Перцовский, вражеская атака оборвала жизнь оператора одной из станций.

Дежурную по станции уже прооперировали, угрозы ее жизни нет.

По словам Александра Перцовского, под ударами сегодня находились станции, вокзалы, посты электрической сигнализации, подстанции.

Кроме того, у Сумах российский беспилотник попал в здание общежития. Удар пришелся на уровень шестого этажа.

В здании выбиты окна, спасатели провели обследование территории и оказали помощь жителям.

Обстрелы Днепропетровщины

В течение суток российские войска почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область дронами и авиабомбами.

Под ударом оказались три района области.

На Синельниковщине обстрелам подверглись Васильковская и Шахтерская общины.

Там возникли пожары в частном секторе, повреждены многоэтажные дома, спортивный комплекс и инфраструктурные объекты.

Пострадал 59-летний мужчина, но он не нуждался в госпитализации.

На Никопольщине россияне били по Никополю, а также Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской общинах.

Там произошел пожар на территории коммунального предприятия, повреждена жилая застройка и транспорт.

В Криворожском районе в Апостоловом поврежден частный дом.

Отмечается, что в ночь на 12 июня украинская ПВО сбила над областью 12 российских беспилотников.

Атака по Полтавскому району

В Полтавском районе вражеский беспилотник попал в производственный цех одного из промышленных предприятий.

После удара возник пожар.

Подразделения ГСЧС оперативно локализовали и ликвидировали возгорание.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Атаки на Черниговскую область

В ночь на 12 июня под ударом российских беспилотников оказалась также Черниговская область. Наибольшим разрушениям подвергся поселок Михайло-Коцюбинское.

По информации местных властей, по населенному пункту зафиксировали по меньшей мере четыре атаки.

Одним из главных объектов удара стал местный лицей — здание получило серьезные повреждения, после попаданий возник пожар, который ликвидировали спасатели.

К слову, это учебное заведение лишь недавно удалось восстановить после предыдущих разрушений благодаря поддержке платформы United24. В 2022 году лицей уже попадал под российский ракетный удар, а теперь снова подвергся разрушениям.

Кроме учебного заведения, в поселке повреждены по меньшей мере шесть частных домохозяйств. Один жилой дом разрушен полностью.

Также поврежден школьный автобус.

Отдельно ночью российские войска атаковали Семеновку. FPV-дрон попал в автомобиль, который использовали для развозки хлеба местным жителям.

Еще один ударный беспилотник атаковал территорию предприятия в городе — там загорелось складское здание. Пожар удалось ликвидировать.

Также сообщается об ударах по энергетической инфраструктуре региона. Энергетики работают над восстановлением сетей и пытаются минимизировать продолжительность отключений для жителей области.

Пожар после удара в Бориспольском районе

В Киевской области спасатели завершили ликвидацию масштабного пожара, возникшего после российской атаки беспилотниками.

Возгорание охватило около 2 тыс. кв. м на одном из инфраструктурных объектов Бориспольского района.

К тушению привлекали подразделения Киевской области, столицы и специальную технику аэропорта Борисполь.

Работы продолжались несколько часов.

Информации о пострадавших не поступало.

Новый министр обороны Великобритании

В Великобритании официально произошла смена руководителя оборонного ведомства. Новым министром обороны назначили Дэна Джарвиса.

Решение утвердил король Чарльз III по представлению правительства.

Известно, что Джарвис сменил на посту Джона Хили, который подал в отставку из-за несогласия с уровнем финансирования оборонного сектора.

Новый глава оборонного ведомства имеет как политический, так и военный опыт.

До прихода в политику он более десяти лет служил офицером парашютного полка британской армии и участвовал в международных миссиях в Косово, Ираке, Афганистане и Сьерра-Леоне.

Премьер-министр Кир Стармер заявил, что правительство продолжит курс на самое большое увеличение оборонных расходов за последние десятилетия.

Фигуранта дела Кирилла Тлявова мобилизовали в ВСУ

Резонанс в обществе вызвала информация о мобилизации бывшего полицейского Ивана Приходько — одного из обвиняемых по делу о гибели 5-летнего Кирилла Тлявова.

Трагедия произошла 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области. По данным следствия, группа мужчин, среди которых были сотрудники полиции, стреляла из огнестрельного оружия вблизи жилых домов. Одна из пуль ранила 5-летнего Кирилла Тлявова в голову.

Ребенка доставили в больницу, однако через несколько дней мальчик умер.

В 2023 году суд вынес приговор по делу, однако решение было обжаловано и сейчас идет апелляционный пересмотр.

По словам защитника Виктора Чевгуза, Ивана Приходько мобилизовали еще 19 марта. Сейчас он находится в составе одного из подразделений Вооруженных Сил Украины в Донецкой области.

Адвокат утверждает, что после мобилизации связь с ним была ограничена, а семья узнала о его местонахождении только через несколько дней.

В то же время дело о гибели Кирилла Тлявова не завершено — сейчас оно находится на стадии апелляционного рассмотрения.

Во время последнего заседания Киевского апелляционного суда сторона защиты предоставила документ от воинской части о прохождении службы и заявила, что в соответствии с нормами уголовного процесса производство в отношении мобилизованного обвиняемого может быть приостановлено.

Прокуратура не поддержала немедленного приостановления рассмотрения дела.

Сторона обвинения настаивает на проверке факта мобилизации и выяснении, может ли обвиняемый участвовать в заседаниях дистанционно.

После получения официальной информации суд должен определить дальнейший порядок рассмотрения дела. Среди возможных вариантов — продолжение слушаний, приостановление производства только по Приходько или пауза для всего процесса.

Представители семьи погибшего мальчика уже заявили, что планируют обращаться в Министерство обороны и воинскую часть с просьбой пересмотреть решение о мобилизации.

По их мнению, такая ситуация может существенно затянуть завершение судебного процесса.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 570-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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