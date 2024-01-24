Даяна Ястремская вышла в полуфинал Australian Open-2024 и установила собственный рекорд

Украинская спортсменка Даяна Ястремская прошла в полуфинал Australian Open-2024.

Она одолела 19-летнюю чешку Линду Носкову и достигла исторического результата в турнире.

Ястремская установила собственный рекорд

Даяна Ястремская — одна из двух украинок, прошедших в четвертьфинал на Australian Open-2024.

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Этим результатом теннисистка уже обновила личный рекорд, а вместе с Мартой Костюк еще и стала автором национального: впервые на этой стадии Украина была представлена сразу двумя теннисистками.

Выход из квалификации в полуфинал произошел на женском турнире Australian Open лишь во второй раз. Впервые это делала в 1978 году австралийка Кристин Метисон. Теперь, 46 лет спустя, Даяна Ястремская повторила этот рекорд.

— Я думаю, приятно творить историю, потому что тогда меня еще не было. Я родилась в 2000 году, так что это следующее поколение. Я очень счастлива. Я устала, но действительно рада. Это что-то новое для меня и моего поколения, потому что последний раз это случилось очень давно. Тогда еще даже не родилась. Это приятно. Очень рада впервые пробиться в полуфинал. Я была нервной, уставшей и эмоциональной. На тренировке перед матчем я разозлилась на своего тренера. Но это нормально, потому что я смогла отбросить эмоции и сделала очередной шаг, — отметила Даяна в интервью сразу на корте после матча.

После победы над чешкой, Ястремская оставила очередной автограф на объективе трансляционной камеры.

– Горжусь нашим народом Украины, который борется, – коротко написала Даяна Ястремская и добавила к сообщению традиционное сердечко.

В полуфинале Australian Open-2024 соперницей Даяны Ястремской будет китаянка Цинь Вэнь Чжэн.

Ястремская пятый раз в карьере выступает в основе австралийского мэйджора.

Ранее мы рассказывали, что украинка Даяна Ястремская обыграла “нейтральную” белоруску Викторию Азаренко и впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Grand Slam — Australian Open-2024.

Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 и длилась 2 часа 10 минут.

За матч Даяна сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять из 11 брейкпойнтов.

Кроме того, на Australian Open Ястремская, в статусе квалифаера, выбила из турнира семерых теннисисток.

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