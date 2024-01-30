Непобедимый американский боксер сообщил о завершении карьеры в 26 лет

Чемпион мира по боксу по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон объявил о завершении карьеры в возрасте 26 лет.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

— Я официально ухожу из бокса. Я буду вечно заниматься в спортзале, совершенствуя свое ремесло и помогая следующему поколению стать великими и преследовать свои мечты, но отныне я больше не профессиональный спортсмен, — написал американец.

Ранее Шакур выражал желание получить бой с Дэвином Хэйни и Райаном Гарсией.

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В начале января 2024 года он бросил вызов мексиканцу Эмануэлю Наваррете. Но 30 января WBO объявила, что дала согласие на проведение боя Наваррете с украинцем Денисом Беринчиком.

На эту новость Стивенсон отреагировал довольно эмоционально и с руганью. А спустя два часа сообщил, что завершает карьеру.

Кто такой Шакур Стивенсон

26-летний уроженец Нью-Джерси остается непобедимым. На его счету 21 победа в 21 поединке.

Он является серебряным призером летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, а также чемпионом мира в трех весовых категориях.

В ноябре 2023 года он завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе в бою против доминиканца Эдвина Де Лос Сантоса. Впрочем в этом поединке его критиковали за пассивность на ринге.

Фото: Шакур Стивенсон

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