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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Беринчик будет биться за вакантный пояс WBO: известен соперник

Денис Берінчик
Фото: УНИАН

Украинский боксер Денис Беринчик сразится за вакантный чемпионский пояс WBO в легком весе. Поединок санкционировала Всемирная боксерская организация (WBO).

Что известно о предстоящем бое Беринчика

Соперником Беринчика станет действующий чемпион WBO во втором полулегком весе Эмануэль Наваррете из Мексики. Последний ради поединка должен сменить весовую категорию.

WBO дала сторонам 15 дней на переговоры о проведении боя. Если соглашение не будет достигнуто, начнется процедура промоутерских торгов, на которых разыграют право организации поединка. Минимальная ставка — $150 тыс.

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Дата боя должна определиться после завершения переговоров.

35-летний Денис Беринчик сейчас владеет поясом интернационального чемпиона WBO, который он получил в 2018 году. С тех пор серебряный призер Олимпийских игр восемь раз успешно защитил титул.

Последний раз Беринчик выходил на ринг в августе 2023 года во Вроцлаве, когда победил шведа Энтони Йигита единогласным решением судей после 12 боксерских раундов — 117:111, 115:114, 116:112.

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Источник: WBO

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Бокс, Денис Беринчик
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