Теннисистка Марта Костюк передала воинам ВСУ дроны-камикадзе

Теннисистка Марта Костюк, которая на Australian Open-2024 дошла до четвертьфинала, помогает нашим защитникам уничтожать врага на украинской земле.

Стало известно, что спортсменка передала военнослужащим пять дронов-камикадзе. Об этом в обращении сказал военнослужащий Антон Зайцев, который выразил благодарность теннисистке.

— Хотим передать благодарность Марте Костюк за приобретение пяти FPV дронов-камикадзе. Кроме того, хотим поздравить Марту с выходом в четвертьфинал Austalian Open, — говорилось в сообщении.

В прошлом году Костюк анонсировала создание собственного благотворительного фонда, через который она помогает военным и гражданским.

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Марта Костюк зачехлила ракетку в четвертьфинале Australian Open-2024, уступив американке Коко Гофф в трехсетовом матче. За выступления на австралийском мэйджоре украинка заработала более $405 тыс. призовых.

В обновленном рейтинге WTA после завершения Australian Open сразу пять украинских теннисисток вошли в 35 лучших. Самый большой скачок сделала Даяна Ястремская, которая поднялась аж на 64 позиции.

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