Полуфиналы Евровидения 2026 стали одним из самых напряжённых этапов конкурса, ведь именно здесь определялись финалисты, в то время как другие страны остались за бортом борьбы за трофей. По итогам двух полуфиналов сформировался окончательный список стран, не прошедших в гранд-финал.

Кто не прошел в финал Евровидения 2026 и что изменили организаторы в этом году, читайте в нашем материале.

Финал Евровидения 2026: кто не прошел

В первом полуфинале в финал отобрали Грецию, Финляндию, Бельгию, Швецию, Молдову, Израиль, Сербию, Хорватию, Литву и Польшу.

Сейчас смотрят

Второй полуфинал принес не менее напряженные результаты. В финал прошли Болгария, Украина, Норвегия, Австралия, Румыния, Мальта, Кипр, Албания, Дания и Чехия.

В то же время, среди тех, кто не выступит в финале Евровидения 2026, оказались страны, чьи выступления в этом году не смогли зацепить аудиторию настолько, чтобы обеспечить проход дальше.

Какие страны не прошли в финал Евровидения 2026:

Азербайджан;

Люксембург;

Армения;

Швейцария;

Латвия;

Португалия;

Грузия;

Черногория;

Эстония;

Сан-Марино.

Их выступления оказались разными по жанрам и сценическим подходам, однако, по оценкам голосования, на этот раз им не удалось выделиться среди сильнейших. Некоторые номера показались зрителям классическими. Они уступили более ярким сценическим постановкам конкурентов.

Что говорят букмекеры перед финалом

После завершения полуфиналов букмекерские прогнозы обновились. Среди главных фаворитов на победу называют представителей Финляндии, Австралии и Греции. Именно эти страны, по прогнозам аналитиков, имеют наибольшие шансы на победу в гранд-финале.

В то же время финал Евровидения часто приносит неожиданные результаты, а голосование зрителей способно существенно изменить расклад сил всего конкурса.

Помимо участников, прошедших через полуфиналы, в гранд-финал Евровидения 2026 традиционно автоматически попадают страны так называемой “большой пятерки” — крупнейших финансовых доноров конкурса, которые обеспечивают его организацию и трансляцию.

В этом году к ним относятся:

Германия;

Франция;

Италия;

Великобритания.

Отдельно в финал автоматически проходит страна-хозяйка конкурса — Австрия, которая принимает Евровидение 2026 после победы своего представителя на предыдущем конкурсе.

Статус “большой пятерки” означает автоматическую квалификацию в финал. Это давняя практика конкурса, связанная с тем, что эти страны вносят наибольший вклад в финансирование «Евровидения», обеспечивая его проведение в нынешнем формате.

Изменения в системе голосования

В 2026 году организаторы обновили подход к голосованию в полуфиналах. Основной акцент сделан на усилении баланса между зрительским голосованием и оценками профессионального жюри, чтобы уменьшить риски перекосов в результатах и влияние массовых кампаний поддержки.

Формат отбора стал более контролируемым и структурированным, а роль жюри — более заметной в определении финалистов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.