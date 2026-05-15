Сегодня, 15 мая, около 14:35 в селе Терловцы Летичевской территориальной общины Хмельницкого района во время проверки документов водитель совершил вооруженное нападение на сотрудников полиции.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что водитель был лишен права управления транспортными средствами по решению суда.

Предварительно установлено, что в результате нападения один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения.

Подозреваемый сбежал с места происшествия. В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению его местонахождения и задержанию.

На территории Хмельницкого района введена специальная полицейская операция.

На месте работают следственно-оперативные группы, криминалисты и руководство полиции области. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

Что известно о погибшем полицейском

В Национальной полиции сообщили, что в результате ранений, полученных во время нападения в Терловке, погиб 33-летний капитан полиции Сергей Чёрный.

— Сергей посвятил службе в органах внутренних дел Украины более пятнадцати лет. В 2014 году он окончил Львовский государственный университет внутренних дел по специальности Правоведение, — отмечается в сообщении.

Коллеги вспоминают его как принципиального, ответственного и преданного Присяге полицейского, который всегда помогал людям.

Сергей Черный занимал должность инспектора сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции № 3 Хмельницкого районного управления полиции ГУНП в Хмельницкой области.

Смерть правоохранителя стала большой потерей для родных, коллег и полицейского сообщества.

У Сергея Черного остались родители, жена и двое детей.

Напомним, в апреле в Днепропетровской области во время задержания мужчины, который угрожал гранатами и открыл газ в доме, произошел взрыв.

В результате инцидента пострадали пять сотрудников правоохранительных органов.

В марте в Одессе мужчина открыл огонь из автомата в сторону полицейских во время проверки документов. Ранения получили двое правоохранителей.

Нападавший был застрелен во время задержания.

